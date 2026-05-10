ये लंदन है या लुधियाना? ब्रिटेन की गलियों में दिखा ‘मिनी पंजाब’, सिद्धू मूसेवाला की पेंटिंग और देसी दुकानों ने उड़ाए होश!

इंटरनेट पर भारत के शहरों की कई वीडियो वायरल होती रहती हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर इंडियन इन्फ्लूएंसर का वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ब्रिटेन की गलियां देसी पंजाबी रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो पर लोगों के कमेंट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कुछ लोग इसे ‘पार्टिशन का बदला’ कह रहे हैं तो कुछ इसे पंजाब-2.0 का नाम दे दिया है.

ऐसा क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर nine2fivelife नाम के यूजर्स ने लंदन के साउथहॉल स्ट्रीट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसके बैकग्राउंड में पंजाबी म्यूजिक ने लोगों को पूरा वीडियो देखने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो का कैप्शन दिया गया है—ये पंजाब नहीं है, ये यूके 2026 है.

वीडियो में लंदन की गलियां दिल्ली लाजपत नगर मार्केट जैसी नजर आ रही हैं, जहां पंजाबी साइनबोर्ड से लेकर भारतीय कपड़ों की दुकान, देसी किराना स्टोर, रेस्तरां और लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें दीवारों पर बनी हुई हैं. इस वीडियो में ऑटो वाले भईया से लेकर लोगों की चहलकदमी तक फुल इंडियन वाइव्स मिल रही हैं.

देसी रंग में रंग गया ब्रिटेन

आमतौर पर लोगों के दिमाग में ब्रिटेन की तस्वीर किसी लैविश शहर के तौर पर उभरती है, जहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और अंग्रेजों की भागदौड़ का दृष्य उभरता है, जबकि इंडियन इन्फ्यूएंसर की ये वीडियो बिल्कुल विपरीत है.

इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया है कि रिवर्स कोलोनाइजेशन कहा है तो एक मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया मिल है कि अब अंग्रेजों को पता चल गया होगा कि कैसा फील होता है.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि आप पंजाब छोड़ सकते हैं,लेकिन पंजाब आपको नहीं छोड़ सकता. इस वीडियो के लोग मीम बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

लोगों ने बताई सच्चाई

एक तरफ इस वीडियो ने कमेंट सेक्शन पर हंसी-ठिठोली करा दी है तो वही कुछ लोग ब्रिटेन में रह रहे इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में बताया है. एक यूजर ने अपने कमेंट में बताया कि यहां कई पंजाबी परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं. ये 1960 से 70 दशक में बिजनेस करने के लिए ब्रिटेन आए थे और अब यहीं रहते हैं.

एक यूजर ने एनआरआई के ब्रिटिश इकोनोमी में योगदान का उल्लेख किया है- ये दुकाने टैक्स भी देती है और एम्प्लॉइमेंट भी. जबकि एक कमेंट आया है कि ये मोहल्ले यहां कई दशकों से हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चल रहा है.

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