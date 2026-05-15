जब ट्रेन के टॉयलेट से उड़ने लगीं चिंगारियां; वायरल वीडियो ने उड़ाई लोगों की नींद, कभी भूल नहीं पाएंगे ये घटना!

Train Viral Video: ट्रेन के कुछ सफर यात्रियों के लिए यादगार बन जाते हैं. अंजान मुसाफिरों से लेकर खूबसूरत नजारे लोगों की यादों में कैद हो जाते हैं, लेकिन कई बार यात्रियों को असुविधा से भी जूझना पड़ जाता है. अभी तक आपको सिर्फ ट्रेन की गंदगी या शोर-शराबे से शिकायत रही होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने यात्रियों को इस कदर दहशत में डाल दिया है कि ट्रेन का टॉयलेट यूज करने से पहले 10 बार सोचेंगे. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

वायरल वीडियो ने खोली आंखे

इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में ट्रेन के टॉयलेट में लगे इंडियन कमोड से चिंगारियां निकल रही हैं. हालांकि ये वीडियो किस ट्रेन का है, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन यूजर ने कमेंट करके बताया है कि ये वीडियो लाहौर पाकिस्तान से पोस्ट हुआ है. अभी तक 10 से भी ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट इसे शेयर कर चुके हैं, जिसको हजारों लोगों ने शेयर किया है.

Imagine you sit down in the train to shi and this happens…💀 pic.twitter.com/6UxpcCTfDT — narsa.🪺 (@rathor7_) May 14, 2026

लोगों की प्रतिक्रिया से चौंके लोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें @narsa. ने एक फनी कैप्शन भी एड किया है. यूजर ने लिखा है कि सोचिए यदि आप हल्के होने के लिए ट्रेन की सीट पर बैठ जाएं और ये घटना हो जाए. इस वीडियो पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है कि ट्रेन टू फाइनल डेस्टिनेशन, जबकि एक अन्य यूजर ने कमेंट लिखा है कि .ये एक नो टॉयलेट पेपर जोन है.

ये भी पढें:- Rahul Is Back! विदेशी हसीना का दुपट्टा बचाने के लिए पटरी पर कूदा ‘देसी राहुल’, मंजर देख राहगीरों की थमी सांसे