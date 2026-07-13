Home > अजब गजब न्यूज > बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक क़तरा-ए-ख़ूँ न निकला ; हाल यहीं हैं भारतीय रेलों में धर्म के ठेकेदारों का

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक क़तरा-ए-ख़ूँ न निकला ; हाल यहीं हैं भारतीय रेलों में धर्म के ठेकेदारों का

नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल की ओर जा रही एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर बैठकर हवन कुंड और पूजा सामग्री के साथ रुद्राभिषेक करते दिखाई दे रहे हैं.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 13, 2026 5:31:17 PM IST

ट्रेन के फर्श पर बैठकर हवन कुंड और पूजा सामग्री के साथ रुद्राभिषेक
ट्रेन के फर्श पर बैठकर हवन कुंड और पूजा सामग्री के साथ रुद्राभिषेक


Indian Railway News: नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल की ओर जा रही एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के फर्श पर बैठकर हवन कुंड और पूजा सामग्री के साथ रुद्राभिषेक करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उत्तर रेलवे ने बताया कि यह पूजा सामान्य कोच में नहीं, बल्कि एक निजी तौर पर बुक किए गए सैलून कोच में हुई थी. इसे IRCTC के जरिए व्यावसायिक तौर पर 3,08,580 रूपये देकर बुक किया गया था. रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे ट्रेन की सुरक्षा और परिचालन में कोई बाधा नहीं आई.

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क्या है सैलून कोच 

सैलून कोच भारतीय रेलवे का एक प्राइवेट लग्जरी कोच होता है. इसे एक ‘चलते-फिरते होटल’ की तरह समझा जा सकता हैं. इसमें बेडरूम, किचन और लिविंग एरिया जैसी सुविधाएं होती हैं. आम यात्री इसमें सफर नहीं कर सकते. इसका किराया बहुत अधिक होता है.

इस घटना के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है

टिकट और बुकिंग: यात्री दल ने 8 जुलाई को बुकिंग की थी.

ट्रेन का विवरण: यह कोच 10 जुलाई को ट्रेन संख्या 12926 पश्चिम एक्सप्रेस  के साथ नई दिल्ली से मुंबई के लिए लगाया गया था.

रेलवे का बयान: रेलवे ने कहा कि यह निजी यात्रा थी. कमर्शियल बुकिंग के नियमों का पालन किया गया. सुरक्षा और यात्रियों की  सुविधा से कोई समझौता नहीं किया गया.

क्या कहना हैं रेलवे अधिकारियों का

इस बाबत रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की समय-पाबंदी, सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य भूमिका और ज़िम्मेदारी बिना किसी समझौते के रेलवे की होती है. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. रुद्राभिषेक करते हुए दिख रहे पुजारी, पार्टी द्वारा बुक की गई सैलून कार में ही यह रस्म निभा रहे हैं.

Tags: IRCTC newsnorthern railway
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