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दिलचस्प है रेडी का किस्सा: शूट के दौरान परेश रावल पर टूटा था दुखों का पहाड़, सलमान ने रिक्वेस्ट कर कराए थे कैमियो

सलमान खान की फिल्म रेडी के दौरान परेश रावल पर दुखों का पहाड़ टूटा था. इसके बावजूद उन्होंने फिल्म के लिए शूट किया. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने दुख में भी कॉमेडी सीन शूट किए, जो लोगों को काफी पसंद आए.

By: Deepika Pandey | Published: June 8, 2026 3:23:17 PM IST

रेडी की अनकही दास्तां
रेडी की अनकही दास्तां


Ready Film Untold Story: सलमान खान की फिल्म रेडी साल 2011 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. कॉमेडी, रोमांस और फैमिली एंटरटेनमेंट से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. लेकिन फिल्म से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म को शूट करने के दौरान ही परेश रावल की मां का देहांत हो गया था. इसके बावजूद भी परेश रावल को फिल्म की शूटिंग जारी रखनी पड़ी. उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को अलग रखकर काम किया. हैरानी की बात ये है कि जो सीन वो शूट कर रहे थे, वो कॉमेडी सीन था.

फिल्म में एक खास सरप्राइज भी देखने को मिला था. दरअसल, संजय दत्त, अजय देवगन और कंगना रनौत फिल्म ‘रास्कल्स’ के लिए शूटिंग कर रहे थे. बताया जाता है कि सलमान खान ने तीनों से ‘रेडी’ में कैमियो करने का अनुरोध किया था. उनकी छोटी लेकिन मजेदार एंट्री दर्शकों को काफी पसंद आई और फिल्म का मनोरंजन और बढ़ गया. हालांकि इस 

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तेलुगु फिल्म का रीमेक थी ‘रेडी’

बहुत से लोग नहीं जानते कि ‘रेडी’ असल में साल 2008 में रिलीज हुई एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी. ओरिजिनल फिल्म में राम पोथिनेनी और जेनेलिया डिसूजा मुख्य भूमिका में थे. साउथ में फिल्म की सफलता के बाद इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया गया. दिलचस्प बात यह है कि हिंदी रीमेक के लिए जेनेलिया डिसूजा का नाम भी चर्चा में था, लेकिन बाद में सलमान खान के साथ असिन को कास्ट किया गया.

सलमान के कारण बदली गई शूटिंग लोकेशन

फिल्म की शूटिंग पहले मॉरीशस में करने की योजना बनाई गई थी. हालांकि बाद में फिल्म का बड़ा हिस्सा श्रीलंका में शूट किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले में सलमान खान की अहम भूमिका थी. फिल्म के गाने भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे. इनमें धिंका-चिका गाना सुपरहिट रहा. यह गाना पार्टियों, शादियों और समारोहों की पहली पसंद बन गया था. इसकी धुन और एनर्जी ने लोगों को खूब झूमने पर मजबूर किया. ब

बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई बड़ी हिट

जब ‘रेडी’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. लगभग 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 186 करोड़ रुपये की कमाई की. 

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