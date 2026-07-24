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AI के चक्कर में पति ने छोड़ दी गृहस्थी; पत्नी के कंधों पर डाल दिया सारा बोझ; कहा- ‘बच्चे और घर तुम संभालो, मुझे…!

AI की दौड़ जीतने के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं? एक टेक इंजीनियर ने अपनी पत्नी के कंधे पर घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी डाल दी ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारथ हासिल कर सके.

By: Kajal Jain | Published: July 24, 2026 12:01:30 PM IST

AI के चक्कर में पति ने छोड़ दी गृहस्थी; पत्नी के कंधों पर डाल दिया सारा बोझ; कहा- 'बच्चे और घर तुम संभालो, मुझे...!
AI के चक्कर में पति ने छोड़ दी गृहस्थी; पत्नी के कंधों पर डाल दिया सारा बोझ; कहा- 'बच्चे और घर तुम संभालो, मुझे...!


अभी तक हमने सुना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन धीरे-धीरे यह वैवाहित रिश्तों पर भी हावी हो जाएगा, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा. सिलिकॉन वैली के एक टेक इंजीनियर को लगा कि अगर इंडस्ट्री में टिके रहना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मास्टर बनना ही पड़ेगा. फिर क्या था? उन्होंने अपनी पत्नी से साफ-साफ कह दिया कि ‘अब से घर का सारा काम और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी तुम संभालो, मुझे सिर्फ और सिर्फ AI पर ध्यान लगाना है.’ यह कहानी ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ की एक रिपोर्ट में सामने आई और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई. यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की दुर्दशा और कॉम्पटीशन के तल्ख माहौल को दिखाती है जो आजकल सिलिकॉन वैली से लेकर पूरी टेक दुनिया को अपने चपेट में ले रहा है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली एक 31 वर्षीय महिला ने बताया कि उनके पति एक इंजीनियरिंग मैनेजर हैं. एक दिन उनके पास एक अजीब सी शर्त लेकर आए. पतिदेव का कहना था कि उन्हें AI Native बनना है यानी ऐसा इंसान जो अपने काम के हर छोटे-बड़े हिस्से में AI का इस्तेमाल करता हो. अब ‘AI का उस्ताद’ बनने के लिए दिन-रात एक करना ज़रूरी था. इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने दिन, रात और हफ्ते के शनिवार-रविवार… सब कुछ AI सीखने और कोडिंग करने में लगा देंगे. और वही हुआ. पति अपने एक बंद कमरे में एआई टूल्स और प्रोजेक्ट पर काम करने लगा. इसका नतीजा यह हुआ कि घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी पत्नी के कंघो पर आ गई.

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जब सामने आया नतीजा…

पति की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि घर की झाड़ू-पोछा से लेकर, खाना पकाने और छोटे बच्चे को पालने तक की पूरी ज़िम्मेदारी अकेली पत्नी के कंधों पर आ गिरी. कुछ महीनों बाद, पति महाशय ने अपनी पत्नी को धन्यवाद कहा! उनका कहना था कि- ‘मेरा यह दांव काम कर गया, अब मैं अपनी कंपनी में AI का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन चुका हूं.’ हालांकि पति को एक्सपर्ट बनाने में पत्नी का भी बड़ा हाथ था क्योंकि उसने घर की सारी जिम्मेदारी जो अपने ऊपर उठा ली थी और पति के ऊपर काम का कोई प्रैशर बनने नहीं दिया.

इंटरनेट पर छिड़ गई बहस

जैसे ही यह खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए. कुछ लोगों ने टेक जगत के काले सच का खुलासा किया कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए इंप्लॉईज पर कितना मेंटल प्रैशर है. अगर वे खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो कल को उनकी नौकरी जा सकती है. लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस रवैये की जमकर क्लास लगाई. लोगों ने कहा कि आप अपनी महत्वाकांक्षा और करियर के लिए अपने ही परिवार और बच्चों के बचपन को नज़रअंदाज़ करते हैं, यह कहां की समझदारी है? ऊपर से घर के बिना पैसे वाले काम का सारा बोझ पत्नी पर डाल देना पूरी तरह से गलत है.

क्या वाकई नौकरी जाने का डर इतना बड़ा है?

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि आजकल लाख-करोड़ों कमाने वाले बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी अंदर से काफी डरे हुए हैं. टेक कंपनियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि अगर किसी कर्मचारी को AI का सही इस्तेमाल जैसे- कोडिंग, रिसर्च, प्लानिंग या बग्स ठीक करना नहीं आता, तो उसे कमतर मान लिया जाता है. अब AI सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि कंपनियों में यह देखा जा रहा है कि आप AI की मदद से अपने बाकी साथियों से कितना ज्यादा, तेजी और अच्छा काम कर सकते हैं.’

ये भी पढ़ें:- अवैध संबंधों के शक में फौजी ने किया पत्नी संग कांड, फिर दोस्त से मिलकर ठिकाने लगाई लाश; ऐसा खुला कच्चा-चिट्ठा!

Tags: ai newsArtificial IntelligenceFamily DisputeHusband Wife dispute
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