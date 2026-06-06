चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’

भारत में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच चुका है. हालांकि हल्की-फुल्की बारिश से कुछ घंटों के लिए राहत तो मिल जाती है लेकिन दोबारा धूप की तपिश अपना कहर बरपाने लगती है. इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए जहां एक तरफ लोगों ने घरों को एसी-कूलर से फुल कर लिया है तो कुछ लोग शिमला-मनाली का टिकट कटाकर निकल चुके हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक हैक ने लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें एक युवक ने लू और डीहाइड्रेशन को मात देने के लिए चलते ट्रैक्टर को एक लग्जरी स्वीमिंग पूल में बदल दिया है.

चलता-फिरता स्वीमिंग पूल

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली को एक ओपन स्वीमिंग पूल की तरह डिजाइन किया गया है. इसमें पानी से भरा एक बड़ा-सा नीला टब है. पीछे कूलिंग के लिए पंखा लगाया है. आगे पीछे दो-दो स्मोक मशीन लगी हैं और यहां तक कि बैठने के लिए बीच स्टाइल कुर्सियां भी हैं. युवक की कलाकारी तो देखिए छांव के लिए 2 छाते भी लगाए दिए हैं. सूरज की तेज तपिश के बीच यह सेटअप गोवा वाले बीच जैसा लग रहा है. शायद पानी के टब में चश्मा लगाकर बैठा युवक भी ऐसा ही फील कर रहा होगा. लेकिन अगल-बगल से गुजरने वाले लोग इस अनोखी झांकी को आंखें फाड़कर देख रहे हैं.

इंटरनेट यूजर्स ने ली चुटकी

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक का कूल रहने का वायरल जुगाड़ किसी मूवी के सीन जैसा लगा रहा है. हालांकि सिस्टम दिखने में पूरी तरह से इंटरनेट का कंटेंट लगा रहा है, मानो वायरल होने के लिए डिजाइन किया गया हो, लेकिन इस वीडियो पर लोगों के काफी मजेदार कमेंट आ रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि इसे चिलिंग नहीं सन बर्न कहते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बंदे ने प्रीमियम लाइफ सब्सक्रिप्शन लिया है. कुछ यूजर ने कमेंट किया है कि कूलिंग का तो पता नहीं लेकिन आदमी अपनी चमड़ी जरूर जला देगा.

एक यूजर ने आगे वाले ड्राइवर को अनदेखा करने पर भी चुटकी ली है. कुछ लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए युवक पर कार्रवाई की है जबकि कुछ लोग यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाली इस घटना के लिए युवक पर एक्शन लेने और चालान काटने की मांग कर रहे हैं.

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