Home > अजब गजब न्यूज > चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’

चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’

45 डिग्री की धधकती गर्मी से राहत पाने के लिए जहां लोग एसी-कूलर से चिपके बैठे हैं वहां वायरल वीडियो में युवक ने अनोखा जुगाड़ निकाल लिया है. अब लोग भी ट्रैक्टर पर चलते-फिरते स्वीमिंग पूल को देखकर अपना सिर पीट रहे हैं

By: Kajal Jain | Published: June 6, 2026 4:32:10 PM IST

चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- 'लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली'
चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- 'लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली'


भारत में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच चुका है. हालांकि हल्की-फुल्की बारिश से कुछ घंटों के लिए राहत तो मिल जाती है लेकिन दोबारा धूप की तपिश अपना कहर बरपाने लगती है. इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए जहां एक तरफ लोगों ने घरों को एसी-कूलर से फुल कर लिया है तो कुछ लोग शिमला-मनाली का टिकट कटाकर निकल चुके हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक हैक ने लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें एक युवक ने लू और डीहाइड्रेशन को मात देने के लिए चलते ट्रैक्टर को एक लग्जरी स्वीमिंग पूल में बदल दिया है. 

चलता-फिरता स्वीमिंग पूल

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली को एक ओपन स्वीमिंग पूल की तरह डिजाइन किया गया है. इसमें पानी से भरा एक बड़ा-सा नीला टब है. पीछे कूलिंग के लिए पंखा लगाया है. आगे पीछे दो-दो स्मोक मशीन लगी हैं और यहां तक कि बैठने के लिए बीच स्टाइल कुर्सियां भी हैं. युवक की कलाकारी तो देखिए छांव के लिए 2 छाते भी लगाए दिए हैं. सूरज की तेज तपिश के बीच यह सेटअप गोवा वाले बीच जैसा लग रहा है. शायद पानी के टब में चश्मा लगाकर बैठा युवक भी ऐसा ही फील कर रहा होगा. लेकिन अगल-बगल से गुजरने वाले लोग इस अनोखी झांकी को आंखें फाड़कर देख रहे हैं.

You Might Be Interested In

इंटरनेट यूजर्स ने ली चुटकी

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक का कूल रहने का वायरल जुगाड़ किसी मूवी के सीन जैसा लगा रहा है. हालांकि सिस्टम दिखने में पूरी तरह से इंटरनेट का कंटेंट लगा रहा है, मानो वायरल होने के लिए डिजाइन किया गया हो, लेकिन इस वीडियो पर लोगों के काफी मजेदार कमेंट आ रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि इसे चिलिंग नहीं सन बर्न कहते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बंदे ने प्रीमियम लाइफ सब्सक्रिप्शन लिया है. कुछ यूजर ने कमेंट किया है कि कूलिंग का तो पता नहीं लेकिन आदमी अपनी चमड़ी जरूर जला देगा.

एक यूजर ने आगे वाले ड्राइवर को अनदेखा करने पर भी चुटकी ली है.  कुछ लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए युवक पर कार्रवाई की है जबकि कुछ लोग यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाली इस घटना के लिए युवक पर एक्शन लेने और चालान काटने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- AC On Scooty? चमड़ी जलाने वाली गर्मी में स्कूटी से निकली ठंडी फुहारें! ₹1500 का ये ‘देसी जुगाड़’ वाला वीडियो देख, लोग बोले- ‘भाई तुरंत पेटेंट कराओ’

Tags: Social Media ViralSummer Hacksswimming poolViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपकी कार के लिए सही है प्रीमियम पेट्रोल? भरवाने...

June 6, 2026

Disneyland में बेटे रेयांश के साथ श्वेता तिवारी ने की...

June 5, 2026

भूलकर भी न करें इन सब्जियों और फलों को fridge...

June 5, 2026

अगले दो दिनों में कहां-कहां होगी बारिश?

June 5, 2026

गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ख्याल?

June 5, 2026

बारिश में होने वाली 6 बीमारियां

June 5, 2026
चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’
चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’
चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’
चलता-फिरता स्वीमिंग पूल! धूप से बचने के लिए युवक ने भिड़ाया ऐसा दिमाग, लोग बोले- ‘लाइफ की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली’