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हुड़दंग, बदसलूकी और वो खौफनाक पल… साउथ कोरियन यूट्यूबर ने महिला बनकर झेला ऐसा दर्द, वीडियो देख खौल उठेगा खून!

एक साउथ कोरियन यूट्यूबर ने इंडिया में सोशल एक्सपेरिमेंट का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो गर्भवती महिला का लुक लेकर देसी गलियों में घूमता नजर आ रहा है. इस वीडियो ने सोसाइटी में महिलाओं के प्रति व्यवहार की कड़वी सच्चाई बयां कर दी है जिससे इंटरनेट पर भी तगड़ी बहस छिड़ गई है.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 6, 2026 1:35:32 PM IST

हुड़दंग, बदसलूकी और वो खौफनाक पल... साउथ कोरियन यूट्यूबर ने महिला बनकर झेला ऐसा दर्द, वीडियो देख खौल उठेगा खून!
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साउथ कोरियन इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर की वीडियो ने इंटरनेट पर विवाद खड़ा कर दिया है. अपने ट्रैवल वीडियो के लिए फेमस आई एम समिन सिंपल ट्रेवल वीडियोज के साथ-साथ सोशल एक्सपेरिमेंट से जुड़ी वीडियोज शूट करते हैं. यूं तो यूट्यूबर के 62.6 हजार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इंडिया ट्रेवल का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक ड्रेस, थोड़ा मेकअप और एक आर्टिफिशियल बेबी बंप भी लगाया हुआ है. एक महिला का रियल लुक क्रिएट करके इन्फ्लूएंसर ने सिर्फ देश की सड़कें नहीं नापी, बल्कि एक-एक पल को रिकॉर्ड करके दिखाया कि परदेसी अंजान लोग विदेशी महिला के साथ कैसा व्यवहार करते हैं.

ऐसा क्या है इन्फ्लूएंसर के वीडियो में

इन्फ्लूएंसर के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ट ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहां तक कि रेडिट पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो में इन्फ्लूएंसन ने खुद को आर्टिफिशियल बेबी बंप लगाकार एक गर्भवती महिला का लुक क्रिएट करते हुए दिखाया है.

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जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती है इसमें कुछ पल होली के हैं. जैसे ही इन्फ्लूएंसर सभी को एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए देखता है तो एक्साइटेड हो जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं. एक व्यक्ति यूट्यूबर के साथ आक्रामकता से साथ पेश आते दिखाई दे रहा थे.

ये सब उस वक्त हो रहा था जब इन्फ्लूएंसर ने एक विदेशी महिला का लुक लिया हुआ था. बताया जा रहा है कि वीडियो कुछ हिस्से भारत में, जबकि कुछ बांग्लादेश में शूट किए गए हैं. जिसमें वो रेहड़ी पर स्ट्रीट फूड एंजॉय करते, अंजान लोगों से मिलते, बात करके और शॉपिंग करते देख सकते हैं.

वीडियो देख भड़क लिखे लोग

YouTube पर शेयर किए गए वीडियो में कोरियाई इन्फ्लुएंसर ने होली के दौरान न तो बेबी बंप पहना था और न ही प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, लेकिन महिला के अवतार में यूट्यूबर आई एम समिन के साथ हुए खौफनाक व्यवहार पर लोगों ने सख्त नाराजगी जताई है.

एक यूजर ने पुरुषों के अश्लील व्यवहार पर कमेंट किया है कि मैं इन जानवरों के सिर्फ बुरा चाहती हूं. ये कितने घिनौने लोग हैं. अन्य यूजर ने लिखा है कि अगर उन्हें जरा भी शक हो जाए कि आप महिला हैं तो आप इंडिया में सेफ नहीं है. 

ये भी पढ़ें:- ‘वो गोल्ड डिगर नहीं, मैं खुद डायमंड डिगर था’… ललित मोदी ने बताया क्यों पोस्ट की थी सुष्मिता संग वो पिक्चर्स? जिस पर मचा भयंकर बवाल!

Tags: Social Experimentsocial mediaSocial Media ViralSouth Korean InfluencerSouth Korean Youtuberviral video
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