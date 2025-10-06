उल्टा करके दूल्हे के साथ करते हैं गंदा काम! यहां अच्छे से होती है खातिरदारी, पति की हालत देख दुल्हन की भी निकल जाती हैं चीखें

Weird Wedding Rituals: शादी से कुछ दिनों पहले से लेकर शादी के बंधन में बंधने के बाद दूल्हा-दुल्हन को कई ऐसी रस्मे निभानी पड़ती हैन्स जो काफी अजीबोगरीब होती हैं. वहीं शादी सिर्फ़ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह संस्कृतियों, परंपराओं और कभी-कभी अजीबोगरीब रस्मों का संगम भी होती है. दुनियाभर में अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं. वहीं ये लोग अपनी परंपराओं के हिसाब से रस्में निभाते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. ये रस्म दुल्हन को नहीं निभानी पड़ती बल्कि एक दूल्हे को निभानी होती है.

दूल्हे पर होता है जुल्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रस्म दक्षिण कोरिया में निभाई जाती है. शादी से पहले दूल्हे को एक अजीबोगरीब रस्म निभानी होती है. सबसे पहले, दूल्हे के दोस्त उसके जूते उतारकर उसे उल्टा लटका देती हैं. इसके बाद, उसके तलवों पर जूतों, डंडों और पीली कोरवीना नामक एक विशेष मछली से हल्के से प्रहार किया जाता है. गौरतलब है कि ये रस्म दुल्हन के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त की मौजूदगी के बिना निभाई जाती है. इस रस्म में सिर्फ दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद होते हैं.

जानिए क्यों निभाई जाती है ये रस्म

ऐसा कहा जाता है कि यह रस्म दूल्हे को वैवाहिक जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करती है. उसे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की क्षमता मिलती है. इसके अलावा, यह रस्म दूल्हे के पुरुषत्व और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है. इस रस्म के दौरान, दूल्हे को हिंसक मार-पीट सहनी पड़ती है, लेकिन उसे अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है. इससे दुल्हन के सामने उसकी बहादुरी और सहनशीलता का प्रमाण मिलता है. समय के साथ इस रस्म में काफ़ी बदलाव आया है. पहले, दूल्हे पर हमला किया जाता था, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से मनोरंजन और मौज-मस्ती के तौर पर मनाया जाता है.

