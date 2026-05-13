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पहले हाथ बांधा, फिर दोनों बच्चों को दौड़ाता स्कूल ले गया पिता! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Father Son Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक पिता अपने दोनों बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उन्हें साइकिल से बांधकर ले जाते हैं. ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक गांव हुसैनपुर का बताया जा रहा है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 13, 2026 4:06:16 PM IST

बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचा पिता
बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचा पिता


Father Son Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग का एक मज़ेदार पल वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपने दो बेटों को समय पर स्कूल पहुंचाने के लिए एक बेहद ‘देसी’ तरीका अपनाता नजर आता है. वायरल क्लिप के मुताबिक, बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहते थे और बार-बार कोशिश करने के बाद भी वे स्कूल जाने से मना करते रहे. लेकिन उनके पिता ने उस सुबह हार मानने का कोई इरादा नहीं बनाया था. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता दोनों बेटों को स्कूल लेकर पहुंचता है. उन्होंने बच्चों के हाथों को अपनी साइकिल से बांध रखा है, ताकि वे बीच रास्ते से भाग न सकें. बच्चे परेशान और नाराज़ दिख रहे हैं, जबकि पिता पूरी शांति से अपना काम जारी रखे हुए हैं, जैसे कुछ भी अजीब नहीं हो रहा हो. बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई के हुसैनपुर गांव का बताया जा रहा है. पिता उन्हें सरकारी स्कूल में लेकर जाता है, जहां से वीडियो वायरल हो रही है.

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पुराने जमाने से कनेक्ट कर रहे लोग

ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गया क्योंकि कई दर्शकों को यह पुराने ज़माने के भारतीय पेरेंटिंग तरीकों से बहुत मिलता-जुलता लगा, जहां स्कूल से छुट्टी करना तो सोचा भी नहीं जा सकता था. बच्चे तरह-तरह के बहाने देकर स्कूल से छुट्टी करने की कोशिश करते थे लेकिन माता-पिता मार-पीटकर और तरह-तरह के जुगाड़ लगाकर उन्हें स्कूल पहुंचाते थे. 

पूरी हाजिरी के लिए पिता की कोशिश

सोशल मीडिया यूज़र्स मज़ाक में कह रहे हैं कि अब यह सिर्फ़ स्कूल जाने का सफ़र नहीं रहा बल्कि यह ‘पूरी हाज़िरी’ सुनिश्चित करने का एक ऐसा अभियान बन गया था, जिसे पिता ने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया था. जहां कई लोग इन मज़ेदार दृश्यों को देखकर हंसे. वहीं कुछ लोगों ने इस बात की भी तारीफ़ की कि कुछ माता-पिता शिक्षा को कितना ज़रूरी मानते हैं, भले ही उस उम्र में बच्चे इस बात को समझने से मना कर दें.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को पुराने समय से जोड़ रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘पुराने समय में भी ऐसा होता था’ एक ने लिखा कि पहले हमारे माता-पिता भी मारपीट कर ऐसे ही उसे स्कूल ले जाते थे. एक ने लिखा, ‘पापा ने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए देसी जुगाड़ अपनाया.’

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