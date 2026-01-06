Home > अजब गजब न्यूज > Snakes That Swallow Human: दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो इंसानों को निगल जाता है और क्या भारत में भी है कोई?

Snakes That Swallow Human: दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो इंसानों को निगल जाता है और क्या भारत में भी है कोई?

Snakes That Swallow Human: अक्सर हमने टीवी में देखा है कि इंसान को सांप निगल गया लेकिन क्या सच में ऐसा होता है. क्या दुनिया में और भारत में कोई ऐसा सांप है जो इंसान को निगल जाता है. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 11:00:03 AM IST

reticulated python
reticulated python


Snakes That Swallow Human: फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि कोई बड़ा सांप इंसान को निगल जाता है. देखने में ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में भी ऐसा संभव है? जवाब है कुछ खास परिस्थितियों में हां. दुनिया में कुछ ऐसे बड़े सांप पाए जाते हैं जिनकी शारीरिक बनावट उन्हें बहुत बड़े शिकार को निगलने में सक्षम बनाती है.

 छोटे और बड़े सांपों में फर्क

ज्यादातर छोटे सांप अपने शिकार को जहर से मारते हैं. वहीं बड़े सांप जहरीले नहीं होते, बल्कि वे शिकार को अपने शरीर से कसकर पकड़ लेते हैं. इससे शिकार की सांस रुक जाती है. इसके बाद ये सांप शिकार को धीरे-धीरे निगल लेते हैं.

इन सांपों के जबड़े बहुत लचीले होते हैं. उनका मुंह आम जानवरों की तरह जुड़ा नहीं होता, बल्कि फैल सकता है. इसी वजह से वे अपने से कहीं बड़े शिकार को भी निगल पाते हैं.

रेटिकुलेटेड पाइथन: सबसे लंबा सांप

इन बड़े सांपों में सबसे ज्यादा चर्चा रेटिकुलेटेड पाइथन की होती है, जिसे जालीदार अजगर भी कहा जाता है. ये दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है. इसकी लंबाई कई बार 9 से 10 मीटर तक देखी गई है. ये सांप मेन रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में पाया जाता है. भारत में भी इसकी मौजूदगी निकोबार द्वीपों और कुछ पूर्वोत्तर इलाकों में बताई गई है.

ये सांप कैसे शिकार करता है?

रेटिकुलेटेड पाइथन पहले अपने शिकार को शरीर से जकड़ लेता है. जब शिकार पूरी तरह कमजोर हो जाता है, तब ये उसे सिर से निगलना शुरू करता है. इसके शरीर की मांसपेशियां इस तरह काम करती हैं कि शिकार धीरे-धीरे पेट तक पहुंच जाता है. ये सांप हिरण, जंगली सूअर और कभी-कभी मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी निगल चुका है.

क्या इंसान भी इसके शिकार बन सकते हैं?

भारत में ऐसे पक्के मामले बहुत कम हैं जहां किसी इंसान को इस सांप ने निगला हो. लेकिन इंडोनेशिया में पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां खेत या जंगल में काम कर रहे लोगों को रेटिकुलेटेड पाइथन ने निगल लिया.

विशेषज्ञों के अनुसार, एक सामान्य अडल्ट इंसान को निगलना सांप के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान के कंधे चौड़े होते हैं. हालांकि, बच्चे या छोटे कद के लोग ज्यादा खतरे में हो सकते हैं.

भारत में पाए जाने वाले बड़े अजगर

भारत में आम तौर पर भारतीय रॉक पाइथन या बर्मीज पाइथन पाया जाता है. ये भी काफी बड़ा होता है और बड़े जानवरों को निगल सकता है, लेकिन इंसान को पूरा निगलने की घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं.

ऐसे सांप इंसानों पर जानबूझकर हमला नहीं करते. ज्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब इंसान अचानक उनके बहुत पास पहुंच जाता है या वे खुद को खतरे में महसूस करते हैं. इसलिए जंगल या सांपों वाले इलाकों में सावधानी रखना और उन्हें छेड़ने से बचना ही सबसे सही तरीका है.

