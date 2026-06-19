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Live worms in hand: गांठ समझकर करती रही नजरअंदाज, हाथ के अंदर पल रहे थे दो खतरनाक जिंदा कीड़े

Live worms in hand: चीन के शेनझेन शहर में एक महिला के हाथ में बनी गांठ की जांच के दौरान डॉक्टरों ने 10-10 सेंटीमीटर लंबे दो जिंदा स्पार्गेनम परजीवी निकाले. महिला करीब एक साल से दर्द और सूजन की समस्या झेल रही थी. जांच में पता चला कि परजीवी संभवतः मेंढक काटने के लिए इस्तेमाल किए गए चॉपिंग बोर्ड और चाकू के जरिए शरीर में पहुंचे थे.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 6:25:54 PM IST

हाथ के अंदर पल रहे थे जिंदा कीड़े
हाथ के अंदर पल रहे थे जिंदा कीड़े


Live worms in hand: अक्सर शरीर पर दिखाई देने वाली छोटी-मोटी गांठ या सूजन को लोग सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार यह लापरवाही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. चीन में सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक महिला ने हाथ में उभरी छोटी-सी गांठ को सामान्य सूजन समझ लिया. लेकिन जब दर्द लगातार बढ़ता गया और गांठ का आकार बड़ा होता गया तो उसे अस्पताल का रुख करना पड़ा. जांच और सर्जरी के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने न केवल महिला बल्कि डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. महिला के हाथ के अंदर दो जिंदा परजीवी कीड़े मौजूद थे, जिनकी लंबाई करीब 10-10 सेंटीमीटर थी.

एक साल तक बढ़ती रही गांठ, दर्द भी होता गया गंभीर

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन शहर का है. महिला, जिसका उपनाम वांग बताया गया है, ने डॉक्टरों को बताया कि लगभग एक साल पहले उसके हाथ पर एक छोटी गांठ दिखाई दी थी. शुरुआत में उसे लगा कि यह सामान्य सूजन है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगी. इसी वजह से उसने चिकित्सकीय सलाह नहीं ली. लेकिन समय बीतने के साथ गांठ का आकार लगातार बढ़ता गया और दर्द भी तेज होने लगा. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह गांठ बटेर के अंडे जितनी बड़ी हो गई और हाथ में असहनीय दर्द शुरू हो गया.

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दर्द असहनीय हुआ तो पहुंची अस्पताल

जब हाथ का दर्द लगातार बढ़ने लगा और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, तब वांग इलाज के लिए शेनझेन पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंची. डॉक्टरों ने गांठ की जांच की और उसके बाद इसे निकालने के लिए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. मेडिकल टीम को उम्मीद थी कि यह कोई सामान्य सिस्ट या ऊतक संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन सर्जरी के दौरान जो सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया.

ऑपरेशन में निकले दो जिंदा कीड़े

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने महिला के हाथ के अंदर से दो जीवित परजीवी निकाले. दोनों की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर थी और वे शरीर के ऊतकों के बीच मौजूद थे. डॉक्टरों ने बताया कि ये स्पार्गेनम (Sparganum) नामक परजीवी थे. यह एक प्रकार का लार्वा होता है, जो इंसानी शरीर में पहुंचने के बाद विभिन्न हिस्सों में घूम सकता है और लंबे समय तक जीवित रह सकता है.

कैसे पहुंच गए शरीर के अंदर?

ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महिला की जीवनशैली और खानपान से जुड़ी जानकारी जुटाई. पूछताछ के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया. वांग ने बताया कि वह अक्सर घर में मेंढक पकाती थी. मेंढक काटने के लिए जिस चॉपिंग बोर्ड और चाकू का इस्तेमाल किया जाता था, उसी पर बाद में सलाद और अन्य बिना पकाई जाने वाली खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती थी. डॉक्टरों का मानना है कि मेंढक के शरीर में मौजूद स्पार्गेनम के सिस्ट चॉपिंग बोर्ड या चाकू पर चिपक गए होंगे. बाद में जब उसी उपकरण से सलाद या अन्य ठंडी डिश तैयार की गई, तो परजीवी भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गए.

स्पार्गेनम क्या है?

अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार स्पार्गेनम एक ऐसा परजीवी है जो इंसानी शरीर में प्रवेश करने के बाद वयस्क रूप नहीं लेता, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहता है. यह त्वचा के नीचे गांठ बना सकता है और कई बार मांसपेशियों, आंखों, सीने, पेट और अन्य अंगों तक पहुंच सकता है. कुछ मामलों में यह दिमाग तक भी पहुंच जाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

क्या होते हैं इसके लक्षण?

विशेषज्ञों के अनुसार स्पार्गेनम संक्रमण का सबसे सामान्य लक्षण त्वचा के नीचे बनने वाली गांठ होती है. इसके साथ दर्द, सूजन और असहजता भी महसूस हो सकती है. हालांकि यदि परजीवी शरीर के संवेदनशील हिस्सों जैसे आंख या मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे मामलों में दृष्टि संबंधी समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल लक्षण और अन्य जटिलताएं भी सामने आ सकती हैं. इस मामले के बाद डॉक्टरों ने लोगों को रसोई की साफ-सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे मांस, मछली या मेंढक काटने वाले चाकू और चॉपिंग बोर्ड का उपयोग सीधे खाने वाली चीजों के लिए नहीं करना चाहिए. इन उपकरणों को अलग-अलग रखना बेहतर होता है. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि केवल डिटर्जेंट से धोने भर से कई बार परजीवियों के अंडे पूरी तरह समाप्त नहीं होते, इसलिए उचित सफाई और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब चीन में किसी व्यक्ति के शरीर से परजीवी निकाले गए हों. अप्रैल महीने में ग्वांगडोंग प्रांत में ही डॉक्टरों ने एक महिला के मस्तिष्क से लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला था. वह लंबे समय से रहस्यमय स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी. इसी तरह मई में गुआंग्शी क्षेत्र में एक व्यक्ति के दिमाग से करीब 5 सेंटीमीटर लंबा परजीवी निकाला गया था. बताया गया था कि वह अक्सर बिना साफ किया हुआ पहाड़ी पानी पीता था और कच्चा सूअर का खून भी सेवन करता था.

छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ी मुसीबत

वांग का मामला इस बात की गंभीर चेतावनी है कि रसोई में बरती गई छोटी-सी लापरवाही भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. करीब एक साल तक महिला जिस गांठ और दर्द को सामान्य समस्या समझती रही, उसके पीछे असल कारण उसके हाथ के अंदर मौजूद दो जिंदा परजीवी थे. राहत की बात यह रही कि समय रहते डॉक्टरों ने सर्जरी कर दोनों कीड़ों को निकाल दिया, अन्यथा वे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचकर और गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे.

Tags: live worms in hand
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