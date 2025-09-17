अरे ये क्या, मां ने पिता को दिया तलाक और फिर, उसने जो कुछ वहां देखा…
अरे ये क्या, मां ने पिता को दिया तलाक और फिर, उसने जो कुछ वहां देखा…

ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिससे पढ़कर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे (Shocking), जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल एक छोटी बच्ची 35 साल तक ऐसी जगह फंसी रही, जहां वो न चाहते हुए भी मजबूरन (Complusion) रुकने को मजबूर हो गई.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 5:09:32 PM IST

Shocking Case of Scientology Cult
Shocking Case of Scientology Cult

Shocking Case: कहानी एक ऐसी महिला की जिसने शादी के बाद अपने पिता को तलाक दिया और फिर उसी आदमी के पिता से शादी कर ली. फिर जो हुआ पढ़कर आप भी रह जाएंगे बेहद हैरान. 

अजीबो गरीब परिवार

कहानी की शुरुआत एक अजीबो गरीब परिवार के साथ होती है. दरअसल, नताली की मां ने पहले एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो साइंटोलॉजी पंथ (Scientology cult) का हिस्सा रह चुका था. शादी के 7 साल बाद महिला ने अपने पति को तलाक (Divorce) दे दिया और फिर उसी आदमी के पिता के साथ शादी कर ली. 

शादी के बाद दर्दनाक अनुभव

लेकिन शादी के बाद महिला के जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि वह 35 साल तक ऐसे माहौल में रही, जहां, धर्म के नाम पर केवल टॉर्चर किया जाता था. 

किस करने पर क्यों मिली सजा

अपनी हैरान कर देने वाली कहानी में उन्होंने आगे बताया कि  जब वो 13 साल की था तो. उन्होंने एक लड़के को किस (Kiss) किया था. इसी बात पर उनके नए सौतेले पिता यानी जो पहले महिला के दादा जी थे, उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की. इस घटना के बाद उन्हें तीन महीनों के लिए घर से बुहत दूर भेज दिया गया था.

आखिर क्या है साइंटोलॉजी पंथ 

1950 के दशक में एल. रोबान हुबार्ड (L.Ron Hubbard) नाम के एक मशहूर लेखक ने इस पंथ (Scientology cult) की शुरुआत की थी. यह पंथ हमेशा से काफी विवाद में रहा है. इसमें हॉलीवुड के कई बड़े सितारे, जैसे टॉम क्रूज़ (Tom Cruise)का भी नाम शामिल है. 

कहानी से क्या मिलती है सीख

इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे किसी सगंठन में शामिल होने से लोगों की जिंदगी चंद ही दिनों में नर्क (Hell) में तब्दील हो सकती है. खास तौर से बच्चों को इन तरह के संगठन से दूर रहने की सख्त जरूरत है. और अंत में इस तरह की कहानियों को पढ़ने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा.  

