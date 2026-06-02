AC On Scooty? चमड़ी जलाने वाली गर्मी में स्कूटी से निकली ठंडी फुहारें! ₹1500 का ये ‘देसी जुगाड़’ वाला वीडियो देख, लोग बोले- ‘भाई तुरंत पेटेंट कराओ’

एक तरफ भीषण गर्मी का पारा 45 डिग्री पार कर चुकी है तो वहीं तपती दोपहरी में निकलते ही चमड़ी जलने लगती है. टू व्हीलर पर सफर करने वालों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर फिर एक देसी जुगाड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गर्मी की तपिश से बेहाल एक युवक से अपनी स्कूटी पर एसी इंस्टॉल करा लिया है. युवक ने बताया कि इसे लगवाने का खर्च मात्र 1500 रुपये है, लेकिन इसकी ठंडी फुहारें गर्मी से काफी राहत दिला रही हैं.

स्कूटी पर एसी?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक स्कूटी पर लगे नोजल से ठंडी फुहार एंजॉय करते दिख रहा है. एसी जैसी ठंडक पैदा करने का अनोखा देसी जुगाड़ को धूप और लू से बचाने का कारगर तरीका मान रहे हैं. युवक ने बताया कि सामने ठंडी फुहार छोड़ने के लिए एक नोजल लगाया है जबकि स्कूटी के अंदर एक मोटर, पानी की बोतल और पाइप इंस्टॉल की गई है. कुल मिलाकर यह जुगाड़ु सिस्टम सिर्फ कूलिंग ही जनरेट नहीं कर रहा बल्कि गर्मी के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम कर रहा है.

जुगाड़ देख हैरान रह गए लोग

वायरल वीडियो के जुगाड़ को ‘इवेपोरेटिव कूलिंग’ का नाम दिया है, जो तब ही काम करता है जब स्कूटी चालू हो. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सस्ता देसी जुगाड़ु एसी मात्र 1,500 से 1,600 के बजट में तैयार हो गया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी इंप्रेस दिखाई दे रही हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि ‘4 साल की इंजीनियर करके डिग्री लेते रह गए लोग, असली कलाकारी तो देश के ये जुगाड़ु बंदे कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि भाई इसे तुरंत पेटेंट करा लो, टू व्हीलर वाले खुश होकर लगवाएंगे.

सुरक्षा पर उठे सवाल

बेशक इस वीडियो ने गर्मी से राहत पाने वाले जुगाड़ के तौर पर अच्छी-खासी पब्लिसिटी हासिल कर ली है लेकिन कुछ लोगों ने इस जुगाड़ से दुर्घटना की संभावना जताई है. लोगों का कहना है कि यदि आप लू से परेशान हैं तो कुछ घंटे बाहर मत निकलिए लेकिन कूलिंग के चक्कर में सेफ्टी से समझौता करना समझदारी नहीं है. लोगों ने कहा है कि पानी की फुहार आंखों में जा सकती है तो वायर के कनेक्शन भिड़ने से चलती स्कूटी बंद हो सकती है.

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