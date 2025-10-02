सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट रिंग में बैटरी फूलने की शिकायत, यूजर हवाई जहाज में चढ़ने से रुका

Samsung Galaxy Smart Ring: सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट रिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है, दरअसल, दावा किया जा रहा है कि एक जाने-माने यूट्यूबर डैनियल (ZONEofTECH) की उंगली में पहनी हुई गैलेक्सी रिंग की बैटरी कथित तौर पर फूल गई, जिसकी वजह से उन्हें न केवल विमान में चढ़ने से रोका गया, बल्कि रिंग को निकलवाने के लिए अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ गया.

कैसे उंगली में सूज गई स्मार्ट रिंग:

डेनियल ने अपने ‘X’अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह घटना उस वक्त हुई जब वह एक फ्लाइट में बोर्ड करने जा रहे थे. उनकी सैमसंग गैलेक्सी रिंग की बैटरी के फूलने (Battery Swelling) से उनकी उंगली में ही फंस गई. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रिंग इतनी भयंकर फंसी थी कि वह अपनी उंगली से उसे खुद नहीं निकाल पाए. इसकी वजह से उन्हें विमान में भी चढ़ने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया. वहीं, अंगूठी निकलवाने के लिए उन्हें आखिर में मजबूरन अस्पताल जाना पड़ गया.

कम बैटरी लाइफ का जताया शक:

डेनियल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यह स्मार्ट रिंग जनवरी में खरीदी थी. कुछ समय बाद ही रिंग की बैटरी पर शक होने लग गया था, क्योंकि कंपनी जहां एक सप्ताह की बैटरी लाइफ का दावा करती है, वहीं उनकी रिंग केवल डेढ़ दिन ही चल पा रही थी.

सैमसंग ने किया संपर्क और दी मदद:

इस घटना के वायरल होने के बाद, डेनियल ने अपने एक लेटेस्ट अपडेट में बताया कि सैमसंग ने उनसे संपर्क किया और कंपनी ने फ्लाइट छूटने की वजह को लेकर उनके होटल का किराया दिया. इतना ही नहीं कंपनी ने घर पहुंचाने के लिए कार बुक कराई, और जांच के लिए रिंग को कलेक्ट भी कर लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनकी उंगली ठीक है और छोटे-मोटे निशान कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे.