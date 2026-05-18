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Saas Damad Love Story: 5 बच्चों के पिता संग आपत्तिजनक हालत में मिली 8 बच्चों की मां, आगरा में दामाद व सास ने पार की रिश्तों की सारी मर्यादा

Saas Damad Love Story: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. अछनेरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 8 बच्चों की मां अपने ही दामाद के साथ घर छोड़कर फरार हो गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दामाद भी शादीशुदा है और उसके खुद 5 बच्चे बताए जा रहे हैं. घटना सामने आने के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 18, 2026 5:41:14 PM IST

5 बच्चों के बाप संग 8 बच्चों की मां फरार
5 बच्चों के बाप संग 8 बच्चों की मां फरार


 Saas Damad Love Story: जानकारी के मुताबिक परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें दामाद भी अपनी ससुराल आया हुआ था. आरोप है कि दोपहर के समय उसने अपनी सास को खेत की तरफ मेहंदी तोड़ने के बहाने बुलाया. काफी देर तक दोनों वापस नहीं लौटे तो परिवार के कुछ लोग उन्हें देखने पहुंचे.बताया जा रहा है कि वहां दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया गया. यह देखते ही परिवार में हड़कंप मच गया और मौके पर विवाद शुरू हो गया. शोर-शराबा बढ़ता देख दामाद तुरंत अपनी सास को बाइक पर बैठाकर वहां से फरार हो गया.

परिवार के लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों इस तरह घर छोड़कर गए हों. करीब 12 साल पहले भी दोनों के रिश्तों को लेकर विवाद सामने आया था.बताया जा रहा है कि दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से हुई थी. शादी के कुछ साल बाद ही बड़े दामाद और उसकी सास के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. उस दौरान भी दोनों घर छोड़कर चले गए थे और बाद में परिवार वालों ने उन्हें दिल्ली से ढूंढकर वापस लाया था.उस समय मामला किसी तरह शांत करा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों के फरार होने से परिवार में तनाव का माहौल बन गया है.

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 गांव में चर्चा का विषय बना मामला

घटना के बाद पूरे गांव में इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. लोग इसे सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक रिश्तों के टूटने से जोड़कर देख रहे हैं. महिला जहां 8 बच्चों की मां है, वहीं दामाद भी 5 बच्चों का पिता है. ऐसे में इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

 पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत

महिला के पति ने मामले को गंभीर बताते हुए थाना फरह में अपने दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में दोनों के घर से गायब होने की जानकारी दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है.

पुलिस कर रही जांच

थाना प्रभारी के अनुसार, गांव से सास और दामाद के लापता होने की सूचना मिली है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Saas Damad Love StorySaas Damad Love Story AgraSaas Damad Viral video
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