गोरी मैम को दी गई थी Indians से 'सावधान' रहने की सलाह, भारत आकर जो हुआ... वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल!

दुनिया में भारत की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि देश-विदेश से लोग यहां न सिर्फ सोलो ट्रेवल करने आ रहे हैं, बल्कि भारत के लोकल लोगों के साथ रूबरू होकर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं. ऐसी एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक रशियन महिला ने अपने इंडियन ट्रेवल के एक्सपीरिएंस एक इमोशनल अंदाज में शेयर किए. महिला ने बताया कि भारतच आने से पहले लोगों ने उसे काफी डराया और कहा कि वहां के लोगों से सावधान रहना, लेकिन लोगों ने मुझे वो ऐसी यादें दीं कि…. आप भी जान लीजिए गोरी मैम को अनुभव.

इंडियन्स ने बदली सोच

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रशियन महिला ने अपना इंडियन टूर का एक्सपीरिएंस _discovering_india_ नाम के अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि लोगों ने भारत ट्रेवल करने से पहले मुझसे कहा था कि भारत के लोगों से सावधान रहना, लेकिन वहां के लोग मुझे सबसे ज्यादा दयालु, जिज्ञासु और गर्मजोशी से भरे मिले. मैं आज तक ऐसे लोगों से नहीं मिली थी.

महिला ने लिखा कि इन लोगों ने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया और बिना किसी उम्मीद के मुझसे अपनी संस्कृति और डेली लाइफस्टाइल शेयर की. यहां लोगों ने मुझसे अपना फूड शेयर किया. कुछ अजनबियों की तरह मुस्कुराए, तो कुछ ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है, और मुझे अपने परिवार का सदस्य होने का अहसास कराया. थैक्यू इंडिया.

इंडिया टूर कैसे एंजॉय किया?

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रशियन महिला बच्चों के साथ बरगद के पेड़ की लताओं पर झूलती नजर आ रही है. इस वीडियो को इंडियन लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक ने वीडियो में यूजर ने लिखा है कि अतिथि देवा भव क भावना आज भी भारत में जिंदा है. कुछ लोग साउथ इंडियन कल्चर और खूबसूरत की तारीफ कर रहे हैं, तो अन्य यूजर्स ने राजस्थान, यूपी और बिहार घूमने के लिए भी इनवाइट किया है.

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