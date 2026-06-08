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ऋषिकेश से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो: बिना रस्सी के ‘फ्रीफॉल’ देख फूटा लोगों का गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी बहस!

वायरल वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला फ्री फॉल एडवेंचर कर रही है जिसे देखकर टूरिस्ट के भी रोंगटे खड़े गए. जरा सा बैलेंस बिगड़ते ही ये एडवेंचर कितना खतरनाक हो सकता है. इससे जुड़ी बहस पर इंटरनेट पर छिड़ गई है

By: Kajal Jain | Published: June 8, 2026 1:36:42 PM IST

ऋषिकेश से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो: बिना रस्सी के 'फ्रीफॉल' देख फूटा लोगों का गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी बहस!
ऋषिकेश से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो: बिना रस्सी के 'फ्रीफॉल' देख फूटा लोगों का गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी बहस!


उत्तराखंड के ऋषिकेश का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है जिसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट के बजाए सुसाइड का नाम दे रहे हैं. ‘एडवेंचर कैपिटल’ ऋषिकेश में अब लोग स्पेशली इस खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, जिसे लाइव देखने वाले टूरिस्ट भी खौफ खा रहे हैं. इस एडवेंचर में पार्टिसिपेंट को बिना रस्सी या सेफ्टी जैक के हार्नेस के ऊपर से फेंका जाता है. इस एक्टीविटी की वीडियोज ने सोशल मीडिया सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन्स पर तीखी बहस छेड़ दी है.

क्या है फ्री-फॉल स्पोर्ट?

फ्री फॉल एडवेंचर स्पोर्ट को सस्पेंडेड कैच एयर डिवाइस (SCAD) जंप कहते हैं. दिखने में तो यह स्पोर्ट भी बंजी जंपिंग जैसा लगता है लेकिन असल में कुछ और ट्विट्स है. बंजी जंपिंग में आपके पैर या शरीर मजबूत रस्सियों से बंधा होता है लेकिन ‘फ्रीफॉल’ में ऐसा कुछ नहीं होता.

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इसमें पार्टिसिपेंट को एक ऊंचाई से सीधे नीचे हवा में झटके से छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद पार्टिसिपेंट बिना किसी रस्सी, हार्नेस या सेफ्टी कॉर्ड के सीधे नीचे लगे एक बड़े से जाल पर गिर जाता है.

इससे जुड़ा वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स तो बुरी तरह से डर गए. लोगों का कहना है कि अगर हवा से गिरते वक्त बॉडी का बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो गर्दन, कमर या रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है.

सेफ्टी रेगुलेशन पर उठे सवाल

कुछ लोग सोशल मीडिया पर फ्री फॉल देखकर दोहराने की बात कर रहे हैं जबकि एक तबका एडवेंचर स्पोर्ट्स के सेफ्टी रेगुलेशंस पर सवाल खड़े कर रहा है. एक यूजर ने भड़ास निकालते हुए लिखा कि भारत में कोई भी एडवेंचर राइड सेफ नहीं है.

न तो कोई समय पर चेकिंग होती है और न ही किसी की जवाबदारी. एक अन्य यूदर ने कमेंट किया कि बिना रस्सी या केबल के फ्रीफॉल करना ही खेल का असली रोमांच है. एक यूजर ने लिखा है कि भारत में तो सेफ्टी और अप्रूवल जैसी बातें मत कीजिए, ये शब्द एलियन जैसे लगते हैं.

यूजर्स का फूटा गुस्सा

वायरल वीडियो पर यूजर्स का गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि नवंबर 2025 में ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटने से एक टूरिस्ट बुरी तरह घायल हो गया था. अब बिना किसी सपोर्ट के हवा में कूदने वाले खेल ने लोगों की चिंताए बढ़ा दी हैं.

वैसे तो SCAD जंपिंग दुनियाभर में मशहूर है लेकिन दूसरे देशों में नीचे लगे नेट को हवा के प्रैशर और इंसान के वजर झेलने की क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया जाता है. वहां का स्टाफ भी ट्रेंड होता है और सेफ्टी चेक भी होते रहते हैं.

लेकिन भारत में कितने नियम और सेफ्टी चेक फॉलो किए जा रहे हैं, इस बात का प्रमाण नहीं है. इसलिए इंटरनेट पर रील देखकर एडवेंचर स्पोर्ट का मजा लेने से पहले एडवेंचर स्पॉट का सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी चेक करना चाहिए.

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