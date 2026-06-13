मौत के मुंह में समा रहा था इंसान, तभी हाई हील्स पहनकर चीते की रफ्तार से दौड़ पड़ी ये लड़की... रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO!

जरा सोचिए. पैरों में तीखी हाई हील्स (High Heels) हों और सामने किसी की जान आफत में आ जाए तो आप क्या करेंगे? शायद पहले सैंडल उतारने के बारे में सोचेंगे या किसी और को मदद के लिए पुकारेंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सोचने या एक्शन लेने का नजरिया ही बदल दिया. जिसमें एक लड़की ने अपनी हाई हील्स की परवाह किए बिना पलक झपकते ही मौत के करीब पहुंच चुके एक इंसान की जान बचा ली. वायरल वीडियो में महिला को मुसीबतों से भिड़ते देख सकते हैं.

हील्स रुकावट नहीं , ताकत बनी

यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. घटना का सीन किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है, जहां एक ढ़ाचे पर व्यक्ति खड़ा हुआ है. व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा ढांचा तड़फड़ाते हुए ढ़हने लगता है. हालांकि ढांचे के हिलते-डुलते ही महिला खतरे को भांप लेती है.

हाई हील्स पहने होने के बावजूद इतनी तेज़ी से दौड़ लगाती है मानो इंट्यूशन पहले ही गाइड कर चुके हों. महिला की जांबाजी देखिए… न अपनी सुरक्षा का डर है और न ही हील्स के टूटने की चिंता. बस एक ही चीज पर ध्यान है कि जान बचानी है.

लोगों की थमी सांसे

वायरल वीडियो में घटना के दौरान महिला अपनी सूझबूझ से फुर्ती के साथ युवक के ऊपर ढांचा गिरने से बचा लेती है. हालांकि हादसे में युवक जमीन पर गिर जाता है लेकिन महिला की सहायता के चलते गहरी चोटें नहीं आती. इतनी देर में वहां लोगों का जमावड़ा लग जाता है और घबराए लोग दोनों की सलामती पूछने लगते हैं. वीडियो के लास्ट तक महिला ढांचे को संभाले रखती है.

इंटरनेट पर मिला सैल्यूट

महिला की जांबाजी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग कमेंट और री-पोस्ट करते महिला के जज्बे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि ‘हर सुपरवूमन केप पहनकर नहीं आती, कुछ हाई हील्स में भी दौड़ी चली आती हैं. यह घटना इस बात का सशक्त उदाहरण है कि बहादुरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने क्या पहना है, बल्कि यह तब काम आती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

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