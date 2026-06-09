60 की उम्र में शादी…क्या बुराई है? दिग्गज एक्ट्रेस को पसंद आई आमिर खान की ‘ईमानदारी’ , गौरी स्प्राट संग तीसरी शादी पर कही ये बड़ी बात!

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट से शादी करने जा रहे हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमके ट्रोलिंग हो रही है. कई लोग आमिर के फैसले की आलोचना कर रहे हैं लेकिन अपने समय की दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार ने आमिर खान के तीसरी शादी करने के फैसले का स्वागत किया है. अपने एक इंटरव्यू में राखी गुलजार ने आमिक की तारीफ की और दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव के साथ तलाक के बावजूद अच्छी बॉन्डिंग का जिक्र किया.

तीसरी शादी पर बोलीं राखी

आमिर खान के गौरी स्प्राट के साथ तीसरी शादी के फैसले पर राखी गुलजार ने वैरायटी इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं इंडस्ट्री की खबरों से वाकिफ नहीं हूं और न ही मैंने आमिर के साथ काम किया है लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि वो एक ईमानदार इंसान हैं. और मुझे आमिर का दोनों एक्स पत्नियों (रीना दत्ता और किरण राव के साथ) के साथ तलाक के बाद भी दोस्ती बनाए रखने का तरीका बहुत पसंद है. यह उनके बारे में बहुत कुछ बताता है.

60 साल में शादी, क्या बुराई?

अपने इंटरव्यू में राखी गुलजार ने शादी या रिश्ते में एज लिमिट होने की बात को भी खारिज कर दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि 60 साल की उम्र में शादी करने में क्या बुराई है? मैने गुलजार से 40 साल की उम्र में शादी की थी.

आमिर खान ने क्या कहा?

शादी की अफवाहों को लेकर आमिर खान ने भी चुप्पी तोड़ी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आमिर खान ने कहा कि मैं फिलहाल अमेरिका में हूं. शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को हैं. अब हम दोनों अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं. मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं. गौरी और मैं सीरियस हैं और रिश्ता काफी स्ट्रांग है. हम पार्टनर हैं. हम एक साथ हैं. दिल से मैं पहले ही उनसे शादी कर चुका हूं, इसलिए रिश्ते को एक ऑफिशियल स्टेटस देना हमारी समझदारी और स्वभाविक कदम है.

बता दें कि आमिर खान को पहली एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव से तीन बच्चे- इरा, जुनैद और आजाद हैं. जबकि गौरी स्प्राट भी मां हैं और एक्स हसबैंड से एक बेटा है. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर के घर पर ही एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों विवाह बंधन में बधेंगे. इस इवेंट में आमिर खान के करीबी दोस्त शाहरुख खान और सलमान खान के शामिल होने की संभावना है.

कैसे मिले आमिर और गौरी?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट पहली बार 2024 में आमिर की कजिन नुज़हत खान के ज़रिए मिले थे. आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन गौरी के साथ अपना रिश्ता रिवील किया. पहले गौरी बेंगलुरु के एक सैलून चेन में काम करती थी लेकिन अब आमिर खाने के प्रोडक्शन हाउस में वर्किंग हैं.

आमिर ने गौरी की फर्स्ट अपीयरेंस पर कहा था कि मैं स्ट्रांग रिश्ते में रहने के लिए खुद को लकी मानता हूं. मैंने पहले रीना और फिर किरण के साथ 16 साल बिताए और कई मायनों में आज भी हम साथ हैं. मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसके साथ मैं शांति में रह सकूं, जो मुझे शांति दे. गौरी को मीडिया की आदत नहीं है तो इसके लिए भी थोड़ा तैयार किया है.

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