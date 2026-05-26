बिना बोर्डिंग पास एयरपोर्ट के अंदर घुंसे ‘डॉगेश भाई’ ! पैसेंजर लाउंज के वीडियो ने मचा दिया हंगामा; अथॉरिटी बोली- फर्स्ट टाइम!

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पैसेंजर लाउंज के अंदर एक आवारा कुत्ते का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिप लोगों ने लाउंज की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन पर सवाल खड़ कर दिए हैं. इस वीडियों में आवारा डॉग न सिर्फ लाउंज में इधर-उधर घूमता नजर आ रहा है, बल्कि टेबल पर पड़े यात्रियों के बचे-कुचे खाने को भी खा रहा है. इंटरनेट पर इस वीडियो के हिट करते ही यूजर्स ने कड़ी नाराजगी दिखाई है.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

हैदराबाद एयरपोर्ट के लाउंज से स्ट्रे डॉग का वीडियो वायरल होते ही यात्रियों की सुरक्षा और हवाई अड्डे के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो गए हैं. इस वीडियो को एक यात्री ने ही रिकॉर्ड करके पोस्ट किया है, जिस पर कुछ यूजर्स ने चुटकी ली है तो एनिमल लवर तबका जानवरों के अधिकारों के लिए खड़ा होता दिखाई जा रहा है. इस बहस के बीच कुछ लोगों ने सवाल किया है कि जब एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन में आता है तो एक आवारा कुत्ता अंदर कैसे घुंस गया?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पलटी बात

इंटरनेट पर वीडियो के वायरल होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी जवाब आया है, जिसमे आवारा कुत्ते के लाउंज में घूमने की घटना को पहली बार हुई एक अलग घटना बचाया है. अथॉरिटी ने अपनी सफाई में कहा कि एयरपोर्ट के पूरे दायरे में वन्यजीव और आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए सभी उपाय मौजूद हैं.

GHMC का एक्शन

अपने आधिकारिक बयान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि वन्यजीव प्रबंधन को मजबूत करने के उपायों के तहत, हम आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए नामित प्राधिकरण, जीएचएमसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि जीएचएमसी आवारा जानवरों को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर्ड संस्था है, जिसकी टीमें जनवरी 2026 से अब तक एयरपोर्ट परिसर से 21 आवारा कुत्तों के नियंत्रण का काम कर चुकी है.

यात्री प्रोटोकॉल का पालन करें

अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयरपोर्ट के अधिकारियों ने लिखा है हवाई अड्डे पर काम करने वाले सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को स्ट्रांग कर दिया गया है, जिसमें आवारा पशुओं की मौजूदगी रोकने के लिए कचरे को समय रहते कचरादान में डालना और साफ-सफाई रखना अनिवार्य है. इस मामले में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स को भी अवेयर कर दिया गया है ताकि पहले से ज्यादा कड़ी निगरानी की जा सके.

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