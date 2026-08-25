जिस मूर्ति को हटाने चली थी रेलवे, आज उसी के सामने सिर झुकाते हैं लोको पायलट; सायरन बजाए बिना आगे नहीं बढ़ पाती कोई ट्रेन!

भारत आध्यात्म और आस्था का देश है, जहां हर कोने में कोई न कोई अनोखा मंदिर और उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां मिल ही जाएंगी. राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवाड़ इलाके में एक ऐसा ही बेहद जादुई और चमत्कारी हनुमान मंदिर स्थित है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस मंदिर को ‘रेल वाले हनुमान जी’ के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रैक से गुजरने वाला हर एक लोको पायलट भगवान हनुमान के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा दिखाने के लिए ट्रेन का सायरन या हॉर्न जरूर बजाता है. दशकों पुरानी इस कहानी के पीछे एक ऐसा चमत्कार छिपा है, जिसे सुनकर लोगों की आस्था और भी ज्यादा गहरी हो जाती है. कहा जाता है कि जब अंग्रेजों या रेलवे अधिकारियों के समय यहां पटरियां बिछाई जा रही थीं, तब इस प्राचीन मूर्ति को हटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार काम में कोई न कोई अजीब रुकावट आ जाती थी. आखिरकार रेलवे को झुकना पड़ा और पटरियों के रास्ते को ही बदलना पड़ा. आइए जानते हैं इस अद्भुत और चमत्कारी ‘रेल वाले हनुमान जी’ मंदिर की पूरी और दिलचस्प कहानी.

रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए मूर्ति हटाने आए थे अधिकारी

मंदिर के पुजारी अनूप कृष्ण शास्त्री के मुताबिक, यहां स्थापित हनुमान जी की मूर्ति बेहद प्राचीन और स्वयंभू (जमीन से अपने आप प्रकट हुई) है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जब इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, तो अधिकारियों ने मूर्ति को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार काम में रुकावटें आने लगीं. तमाम कोशिशों के बावजूद जब मूर्ति को टस से मस नहीं किया जा सका और बार-बार काम रुकने लगा, तो अधिकारियों को मजबूरन अपना विचार छोड़ना पड़ा. इसके बाद रेलवे ट्रैक को थोड़ा मोड़कर निकाला गया ताकि मंदिर सुरक्षित रह सके. तभी से यह पावन स्थल ‘रेल वाले हनुमान जी’ के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और आज भी यह लोगों की अटूट आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

आज मंदिर के आगे से हॉर्न बजाकर निकलती है ट्रेन

इस मंदिर की सबसे अनूठी और दिलचस्प परंपरा यह है कि यहां से गुजरने वाली हर एक ट्रेन मंदिर के पास आते ही अपनी सीटी या सायरन जरूर बजाती है. इसे लोको पायलटों और ट्रेन चालकों द्वारा भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान प्रकट करने का तरीका माना जाता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब बार-बार बाधाएं आने के कारण अधिकारियों ने मंदिर को बचाने के लिए पटरियों को टेढ़ा कर दिया था. यहां तक कि स्थानीय लोगों का यह भी विश्वास है कि अगर कोई ट्रेन बिना हॉर्न बजाए यहां से गुजरने की कोशिश करती है, तो उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या कोई अन्य समस्या खड़ी हो जाती है.

सिर्फ रेलवे ट्रैक नहीं, मंदिर को लेकर जुड़ी है अनोखी मान्यता

केवल रेलवे ट्रैक की कहानी ही नहीं, बल्कि इस मंदिर से जुड़े कई अन्य चमत्कार भी लोगों को हैरान करते हैं. स्थानीय लोगों का ऐसा पक्का विश्वास है कि इस मंदिर के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में कभी भी भारी ओलावृष्टि नहीं होती है. अगर ओले गिरते भी हैं, तो वे इतने छोटे होते हैं कि उससे खेतों की फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. ग्रामीणों का मानना है कि यह सब बजरंगबली के आशीर्वाद का ही असर है कि यह पूरा इलाका बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहता है. इसके अलावा, लोगों का यह भी दावा है कि इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कोई गंभीर बीमारी किसी को परेशान नहीं करती और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है. दूर-दराज से लोग यहां नौकरी पाने, बीमारियों से राहत पाने और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए खींचे चले आते हैं.

हनुमान जयंती पर विशेष उत्सव और भक्तों का तांता

‘रेल वाले हनुमान जी’ के इस पावन दरबार में सालभर भक्तों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन हनुमान जयंती के पावन अवसर पर यहां का नजारा ही कुछ अलग होता है. इस खास दिन पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, भव्य भजन-कीर्तन और सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है. भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण किया जाता है. देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालु यहां माथा टेककर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं. यह मंदिर न केवल आस्था और चमत्कार का प्रतीक है, बल्कि यह इंसान और भगवान के बीच के उस अटूट रिश्ते की भी गवाही देता है, जहां तकनीक और विज्ञान भी सिर झुकाते हैं.

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