Home > अजब गजब न्यूज > जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!

जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!

एफडीए ने पुणे की एक फैक्ट्री से आर्टिफिशियल गुड़, नकली चीनी और केमिकल रंगों से रंगी हरी मसालेदार मटर बरामद की है जिसे आप चाय के साथ स्वाद ले लेकर खाते हैं. छापेमारी में पता चला कि ऐसी कई दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस और हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल करके स्नैक्स तैयार कर रही हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 4, 2026 5:16:47 PM IST

जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं... जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!
जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं... जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!


महाराष्ट्र के पुणे में खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है. यहां FDA की छापेमारी में मिलावटी गुड़ से लेकर नकली चीनी और मसालेदार मटर बरामद की गई है. ये छापेमारी बिना लाइसेंस वाली फूड यूनिट में की गई थी जिसके बाद बाद कई खाद्य पदार्थ अस्वच्छ हालातों में पाए गए हैं. इतना ही नहीं, यहां कई ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिनका इस्तेमाल नकली चीनी, गुड़ और स्नैक्स बनाने में किया जा रहा था. 

क्या है पूरा मामला?

पुणे में एफडीए (Food and Drug Administration) की छापेमारी में 16 टन आर्टिफिशियल गुड़, 20 टन मिलावट के लिए इस्तेमाल की जा रही चीनी और 68 किलोग्राम तली हुई हरी मटर बरामद की गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एफडीए के अधिकारियों ने बताया कि गुड़ की क्वांटिटी बढ़ाने और इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए चीनी को मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. ये उन लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है जो डायबिटीज के कारण चीनी के बजाए गुड़ का सेवन करते हैं.

You Might Be Interested In

लाखों की चीनी गुड़ बरामद

एफडीए के पुणे डिवीजन के संयुक्त आयुक्त दिगंबर भोगवाडे ने बताया कि हमने पिछले दिनों में कई जगह छापे मारे हैं जहां कई टन मिलावटी सामान बरामद किया गया है. इसमें गुड़ को आकर्षक दिखाने के लिए कृत्रिम रंग मिलाए जा रहे थे, जिसे मुंबई और पुणे के लोकल डिवीजन में ट्रांसफर किया जाता था. एफडीए द्वारा बरामद किए गए गुड़ और चीनी की कीमत 17.79 लाख रुपये आंकी गई है.

मसालेदार मटर बरामद

एफडीए की कार्रवाई के दौरान नारगे की एक फूड यूनिट पर 68 किलोग्राम तली हुई हरी मटर भी जब्त की गई है जिसकी कीमत 7,480 रुपये बताई जा रही है. ये वही स्नैक है जिसे आप हेल्दी समझकर कभी चाय तो कभी नाश्ते में खाते हैं. हरी मटर को दिखने में आकर्षक और मसालेदार बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स और एडिटिव्स मिलाए जा रहे थे. हेल्थ डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्नैक्स का सेवन करने से बच्चों से लेकर व्यस्कों की तबियत पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं.

नकली सुपारी भी पकड़ी

ये छापेमारी का अभियान पुणे से होते हुए अंबेगांव डिवीजन तक पहुंचा जहां एफडीए ने मिलावट के संदेह में 10.49 लाख रुपये की 19,886 किलोग्राम मैदा और बेसन जब्त किया है. लाइसेंस के बिना जमाखोरी करने वाले गोदाम से 1,898 किलोग्राम सुपारी भी जब्त की गई है. खेड़ और अंबेगांव तालुकों से 30,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला भी बरामद किया गया है. इन सभी जगहों को नोटिस जारी किए गए हैं.

ये भी पढें:-तुझे ट्रेन से फेंक दूंगा, जानता नहीं मुझे’… खाने का बिल मांगने पर पैसेंजर से गुंडागर्दी; लोग बोले- ‘रेलवे वेंडर है या कोई माफिया’

Tags: Food AdulterationMaharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026
जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!
जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!
जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!
जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं… जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!