जो मसालेदार हरी मटर और गुड़ आप चाव से खा रहे हैं... जानिए पुणे की फैक्ट्री में उसमें क्या मिला रही थी, FDA के छापे में सब जब्त!

महाराष्ट्र के पुणे में खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है. यहां FDA की छापेमारी में मिलावटी गुड़ से लेकर नकली चीनी और मसालेदार मटर बरामद की गई है. ये छापेमारी बिना लाइसेंस वाली फूड यूनिट में की गई थी जिसके बाद बाद कई खाद्य पदार्थ अस्वच्छ हालातों में पाए गए हैं. इतना ही नहीं, यहां कई ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिनका इस्तेमाल नकली चीनी, गुड़ और स्नैक्स बनाने में किया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला?

पुणे में एफडीए (Food and Drug Administration) की छापेमारी में 16 टन आर्टिफिशियल गुड़, 20 टन मिलावट के लिए इस्तेमाल की जा रही चीनी और 68 किलोग्राम तली हुई हरी मटर बरामद की गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एफडीए के अधिकारियों ने बताया कि गुड़ की क्वांटिटी बढ़ाने और इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए चीनी को मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. ये उन लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है जो डायबिटीज के कारण चीनी के बजाए गुड़ का सेवन करते हैं.

लाखों की चीनी गुड़ बरामद

एफडीए के पुणे डिवीजन के संयुक्त आयुक्त दिगंबर भोगवाडे ने बताया कि हमने पिछले दिनों में कई जगह छापे मारे हैं जहां कई टन मिलावटी सामान बरामद किया गया है. इसमें गुड़ को आकर्षक दिखाने के लिए कृत्रिम रंग मिलाए जा रहे थे, जिसे मुंबई और पुणे के लोकल डिवीजन में ट्रांसफर किया जाता था. एफडीए द्वारा बरामद किए गए गुड़ और चीनी की कीमत 17.79 लाख रुपये आंकी गई है.

मसालेदार मटर बरामद

एफडीए की कार्रवाई के दौरान नारगे की एक फूड यूनिट पर 68 किलोग्राम तली हुई हरी मटर भी जब्त की गई है जिसकी कीमत 7,480 रुपये बताई जा रही है. ये वही स्नैक है जिसे आप हेल्दी समझकर कभी चाय तो कभी नाश्ते में खाते हैं. हरी मटर को दिखने में आकर्षक और मसालेदार बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स और एडिटिव्स मिलाए जा रहे थे. हेल्थ डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्नैक्स का सेवन करने से बच्चों से लेकर व्यस्कों की तबियत पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं.

नकली सुपारी भी पकड़ी

ये छापेमारी का अभियान पुणे से होते हुए अंबेगांव डिवीजन तक पहुंचा जहां एफडीए ने मिलावट के संदेह में 10.49 लाख रुपये की 19,886 किलोग्राम मैदा और बेसन जब्त किया है. लाइसेंस के बिना जमाखोरी करने वाले गोदाम से 1,898 किलोग्राम सुपारी भी जब्त की गई है. खेड़ और अंबेगांव तालुकों से 30,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला भी बरामद किया गया है. इन सभी जगहों को नोटिस जारी किए गए हैं.

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