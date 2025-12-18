Home > अजब गजब न्यूज > ऐसा शादी कार्ड पहले नहीं देखा होगा! नाम-पता देख दंग रह गए लोग, दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं जॉब

ऐसा शादी कार्ड पहले नहीं देखा होगा! नाम-पता देख दंग रह गए लोग, दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं जॉब

Viral Shadi Card: शादी के सीजन में शादियों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है. इन वीडियो में दूल्हा-दुल्हन डांस करते हुए, मेहमानों की अनोखी हरकतें, या दूसरी अजीब चीज़ें दिखाई देती है. हालांकि आजकल एक शादी के कार्ड की फोटो वायरल हो रही है. यह एक अनोखा कार्ड है जो कई लोगों को हैरान कर रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 18, 2025 10:35:30 PM IST

Viral Shadi Card: शादी के सीजन में शादियों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है. इन वीडियो में दूल्हा-दुल्हन डांस करते हुए, मेहमानों की अनोखी हरकतें, या दूसरी अजीब चीज़ें दिखाई देती है. हालांकि आजकल एक शादी के कार्ड की फोटो वायरल हो रही है. यह एक अनोखा कार्ड है जो कई लोगों को हैरान कर रहा है. इसका कारण कार्ड पर लिखा दुल्हन का नाम और पता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे है “अब मटन नूडल्स और लिट्टी सुशी मिलेगी” इस कार्ड में ऐसा क्या खास है? आइए जानते है.

एक इंस्टाग्राम अकाउंट @noncontextualmemes ने हाल ही में एक शादी के कार्ड की फोटो पोस्ट की है. आप जानते ही हैं कि शादी के कार्ड कितने जरूरी होते है. इसीलिए लोग इन्हें अलग-अलग स्टाइल में छपवाते है. जिस कार्ड की हम बात कर रहे है उसके डिज़ाइन या प्रिंटिंग में कुछ भी खास अनोखा नहीं है, लेकिन दुल्हन का नाम और पता काफी चौंकाने वाला है.

दूल्हे का नाम राहुल कुमार है जो जापान में होंडा में काम करते है. वह बिहार के मधेपुरा के रहने वाले है. उनकी होने वाली पत्नी का नाम मरीना है. यह नाम आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि यह भारतीय नाम जैसा नहीं लगता है. दुल्हन भी जापान में काम करती है. लेकिन जब आप उसके माता-पिता के नाम पढ़ेंगे तो आपको दुल्हन के बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा. उसकी मां का नाम अत्सुशी ओहाशी और पिता का नाम कनाको है. इसका मतलब है कि लड़की जापानी है. यह एक इंटरनेशनल शादी है. उनका पता भी जापान का ही लिखा है.

इस फोटो को 4,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके है और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है. एक व्यक्ति ने कहा ‘इतनी शानदार शादी और इतना सस्ता कार्ड?’ दूसरे ने कहा, “बारात इंटरकॉन्टिनेंटल होगी.’ एक यूजर ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, ‘बारात हमारे राउता कुरसंडी वाले घर से टोक्यो के लिए तीन दिन पहले शाम 5 बजे निकलेगी.’ एक यूजर ने लिखा, ‘अब हमें मटन नूडल्स और लिट्टी सुशी मिलेगी.’

