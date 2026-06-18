पड़े-पड़े सड़ जाएंगे आम, पर खा नहीं सकते... महिला ने खोले विदेशी सरजमीं के राज़, ₹4 लाख का जुर्माना लगाती है पुलिस, VIRAL वीडियो पर बवाल!

भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चे आम के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और ताजा फलों को तोड़ने के बाद उसी पेड़ की छांव में आम की मिठास का जायका लेते हैं. हां. कई बार माली की डांट पड़ सकती है लेकिन इतना नहीं कि बच्चों या उसके घर वालों से 4 लाख रुपये जुर्माना वसूल ले. हालांकि सिंगापुर में ऐसा ही होता है. यहां सार्वजनिक स्थानों या सड़क के किनारे लगे आम के पेड़ों से फल तोड़ना या नीचे गिरे आमों को उठाने तक पर कड़ी पाबंदी है. यदि गलती से आपने आम उठा लिया तो वहां की करेंसी में सीधा 5,000 डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा. इस बात की जानकारी सिंगापुर में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला ने दी और बताया कि सिंगापुर में पब्लिक प्रॉपर्टी से जुड़े नियम और कानून बेहद सख्त हैं, जिन्हें न मामने वालों पर बड़ी मात्रा में जुर्माना और कई बार सख्त कार्रवाई भी की जाती है.

आम उठाने पर लाखों का जुर्माना

सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसे प्रियंका सिन्हा ने पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि सिंगापुर में पब्लिक प्लेस पर लगे आम के पेड़ों से आम तोड़ना या पेड़ से गिरे पड़े आमों को उठाना गैरकानूनी है. बेशक आम पड़े-पड़े सड़ जाए, लेकिन सिंगापुर में रहने वाले लोग यह गलती कभी नहीं करते, क्योंकि उन पर 5000 सिंगापुरी डॉलर यानी 3,68,385 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.

क्या है इसके पीछे का लॉजिक?

इस सख्त व्यवस्था को लेकर सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डेवलपमेंट की वेबसाइट और पार्क्स एंड ट्रीज एक्ट में कारण बताए गए हैं. दरअसल, सिंगापुर में सरकारी जमीन पर लगे पेड़-पौधों की देखभाल नेशनल पार्क बोर्ड (N Parks) करता है. पब्लिक प्लेस पर लगे पेड़-पौधे भी इसी के अंडर आते हैं.

इसलिए इन पेड़ों पर लगने वाले फलों में सिंगापुर की सरकार अपनी प्रॉपर्टी मानती है. इसलिए सख्त कानून लागू किया गया है जिसमें लिखा है कि यदि आप पेड़ों से फल तोड़ना या गिरे फलों को लेना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. चुपके से फल उठाना या तोड़ना गैरकानूनी मान लिया जाएगा.

जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान

सिंगापुर के इतने कड़े कानूनों से ही वहां की जनता अनुशासन बनाए रखती है. यदि गलती से भी कोई पब्लिक प्लेस या सरकारी जमीन पर लगे पेड़ों से बिना इजाजत के फल तोड़ लेता है या नीचे गिरे फल उठाते पकड़ा जाता है तो 35 से 40 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. यदि नेचर रिजर्व या नेशनल पार्क में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त मिलता है तो जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने की जेल तक का प्रवधान है.

लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं

आम में सीजन में इंस्टाग्राम पर वायरल इस पोस्ट पर लोगों ने बेहद मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा है कि सिंगापुर में फल सड़कों पर पड़े-पड़े ही सड़ जाते हैं इसलिए फल दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं. अन्य यूजर ने लिखा है कि इससे अच्छा तो भारत है, हमारे गांव के चाचा खुद बुलाकर अपने बगीचे के आम खिलाते हैं. अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए पूछा कि अगर आम पेड़ से टूटे और जमीन पर गिरने से पहले कैच कर लें तो जुर्माना लगेगा क्या? कुछ लोग महिला को मंकी या गिलहरी पालने की सलाह दे रहे हैं.

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