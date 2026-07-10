मौत के साथ मत कर आंंखमिचौली, न जहनीयत बचेगी और न तरबीयत; नदी में स्टंट करना पड़ा भारी थार गाड़ी हुई जब्त

Haridwar News: हरिद्वार के बैरागी कैंप के पास नीलधारा नदी में महिंद्रा थार कार चलाकर इंजन की शक्ति का परीक्षण कर रहे कुछ युवकों के एक समूह की एसयूवी बीच धारा में फंस गई. नदी की तेज धाराओं के कारण वाहन फंस गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों और बचाव कर्मियों को उसे सुरक्षित स्थान पर खींचने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग करना पड़ा.

जब उड़ती है रफ़्तार तो थम जाता है जमाना,

ये दीवानगी है मेरी, इसे स्टंट न समझो दीवाना

कुछ इस तरह की दीवानगी थी उस शख्स में जब उसने थार गाड़ी के साथ स्टंट किया होगा. मगर इस तरह की तरबीयत और जहनीयत किसी को भी भारी पड़ सकती हैं.

शक्ति परीक्षण का था इरादा

हरिद्वार में गंगा नदी की नीलधारा में कुछ युवकों ने महिंद्रा थार एसयूवी की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसे चला दिया. तेज धारा और कीचड़ भरे नदी तल में वाहन फंस जाने के कारण स्टंट में गड़बड़ी हो गई. स्थानीय निवासियों ने वाहन में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जिसके बाद जेसीबी मशीन और पुलिस ने एसयूवी को बाहर निकाला.

सामुदायिक बचाव पर क्या हैं दृष्टिकोण

हरिद्वार के बैरागी कैंप के पास नीलधारा नदी की तेज धारा में एक थार एसयूवी फंस गई, जब कुछ युवकों ने उसे नदी में उतार दिया. घटना के बाद स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे. लंबे बचाव अभियान के बाद वाहन को निकाला जा सका.

प्रशासन ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार बचाव अभियान के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में वाहन को जब्त कर लिया. धारा 189 (Motor Vehicles Act – अनधिकृत रेसिंग) सार्वजनिक सड़क पर बिना लिखित अनुमति के स्टंट या रेसिंग करना. इसमें ₹5,000 तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है.