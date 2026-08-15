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Patiala Pitbull Attack:पलभर में जबड़ा जकड़ लेने वाले पिटबुल को आखिर पालते ही क्यों है लोग? जानिए इनकी कीमत और भारत में बैन की पूरी कहानी!

पंजाब के पटियाला से सामने आई घटना ने पालतू जानवरों की सुरक्षा और उनके मालिकों की जिम्मेदारी पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंटरनेट पर बहस तेज हो गई है कि आखिर क्यों कुछ अमीर भारतीय लाखों रुपये खर्च करके खतरनाक और आक्रामक नस्ल के कुत्तों को पालने का शौक रखते हैं.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 12:00:42 PM IST

Patiala Pitbull Attack:पलभर में जबड़ा जकड़ लेने वाले पिटबुल को आखिर पालते ही क्यों है लोग? जानिए इनकी कीमत और भारत में बैन की पूरी कहानी!
Patiala Pitbull Attack:पलभर में जबड़ा जकड़ लेने वाले पिटबुल को आखिर पालते ही क्यों है लोग? जानिए इनकी कीमत और भारत में बैन की पूरी कहानी!


हाल ही में पटियाला के घुम्मन नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां किराए पर घर देखने गए एक जोड़े पर एक पिटबुल कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, जब अंकित और शिफाली सब्बरवाल एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखने पहुंचे, तो अचानक पिटबुल ने शिफाली पर हमला बोल दिया. अंकित के मुताबिक, कुत्ते ने उनके शरीर और बाजुओं को बुरी तरह नोंच डाला, जिससे उन्हें गहरी चोटें आईं और सर्जरी करवानी पड़ी. शिफाली का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अंकित भी अपनी पत्नी को बचाते हुए पैर और पीठ पर गंभीर चोटें खा बैठे. इस घटना ने एक बार फिर पालतू जानवरों की सुरक्षा और खतरनाक नस्लों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब कई अमीर लोग लाखों रुपए खर्च करके ऐसी ताकतवर नस्लें पालने के शौकीन होते हैं. लेकिन इस नस्ल में ऐसा क्या खास है कि घरों में इसे पालने का चलन बढ़ता जा रहा है. इस नस्ल की कीमत और खूबियां क्या हैं, क्या भारत में इसे पालना कानूनी है? वह कौन सी बातें हैं जो इसके रखरखाव में ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए. यहां जानें विस्तार से-

क्यों खास है पिटबुल नस्ल और क्या है इसकी कीमत?

पिटबुल कोई नस्ल का नाम नहीं है, चौड़े सिर, मजबूत शरीर और छोटे कोट वाले कुत्तों के ग्रुप को पिटबुल कहा जाता था. इसमें अमेरिकन बुली, अमेरिकन पिट बुल टेरियर, स्टाफर्डशायर बुल टेरियर और अमेरिकन स्टाफर्डशायर टेरियर जैसी नस्लें शामिल होती हैं. भारत में पिटबुल की कीमत उसकी क्वालिटी और शहर के हिसाब से बदलती रहती है. आमतौर पर कीमत साधारण नस्लों से ज्यादा होती है. खासतौर पर मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां इम्पोर्टेड पिटबुल 3 लाख रुपए से ज्यादा तक मिल जाते हैं, वहीं पेट-क्वालिटी पिल्ले 30,000 से 70,000 रुपए तक की कीमत में आते हैं. इसके अलावा, अमेरिकन पिट बुल टेरियर या एक्सएल/डबल एक्सएल अमेरिकन बुली की कीमत 80,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि एक हेल्दी पपी या बेबी पिटबुल कम से कम 25,000 रुपए में मिलता है.

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रईसों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है पिटबुल

हमारे देश में जहां आवारा और देसी कुत्तों (इंडिज) को सड़कों पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहीं रईस लोग महंगे कुत्तों पर लाखों रुपए लुटाते हैं. पिटबुल असल में बहुत वफादार और समझदार नस्ल माने जाते हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ट्रॉली के साथ 500 किलो से ज्यादा वजन खींच सकते हैं और इनकी बाइट फोर्स 235 पीएसआई तक होती है. हालांकि, कोई कुत्ता कितना खतरनाक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परवरिश और ट्रेनिंग कैसी हुई है. पग, बीचल, गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड के साथ-साथ पिटबुल भी अमीर लोगों और सेलिब्रिटीज की पसंद बने हुए हैं. लेकिन इन कुत्तों को पालना आसान नहीं है, पहले साल का सेटअप खर्च 35,000 से 83,000 रुपए तक और मासिक खर्च 5,300 से 11,000 रुपए तक हो सकता है. कई अमीर लोगों के लिए ये कुत्ते सिर्फ प्यारे साथी नहीं, बल्कि उनके रईस होने का ‘स्टेटस सिंबल’ बन चुके हैं.

कानून, प्रतिबंध और हाउसिंग सोसाइटी के नियम

खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर भी कदम उठाए गए हैं. साल 2023 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर अमेरिकन पिट बुल टेरियर सहित कई आक्रामक नस्लों के इंपोर्ट, ब्रीडिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि इस पर कानूनी चुनौतियां भी सामने आईं. यही वजह है कि आज कई राज्यों और शहरों में नियम अलग-अलग हैं. देश के कई महानगरों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और हाउसिंग सोसाइटियों ने लिफ्ट, पार्क और कॉमन एरिया में पिटबुल जैसे शक्तिशाली कुत्तों के घूमने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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