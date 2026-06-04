'तुझे ट्रेन से फेंक दूंगा, जानता नहीं मुझे'... खाने का बिल मांगने पर पैसेंजर से गुंडागर्दी; लोग बोले- 'रेलवे वेंडर है या कोई माफिया'

अक्सर इंडियन रेलवे के सफर के दौरान कुछ ऐसे वाकिए सामने आते हैं, जहां पैसेंजर्स आपस में भिड़ जाते हैं तो टीटी और पैसेंजर का झगड़ा हो जाता है. कई बार खाने में कीड़े और बाल मिलने की भी शिकायतें आती हैं और सुनवाई न होने पर पैसेंजर्स वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पैसेंजर ने तय कीमत से महंगा खाना बेचने पर वेंडर की क्लास लगा दी. इसका नतीजा यह हुआ कि वेंडर ने पैसेंजर को चलती ट्रेन से निकाल फेंकने की धमकी दे डाली.

क्या है पूरा मामला?

वारयल वीडियो को इंडियन रेलवे के ही एक पैसेंजर ने शूट किया है, जिसमें युवक सवाल कर रहा है कि जो खाना ₹130 में बेच रहे हो वो ₹80 रुपये का है. वेंडर की पोल खुलते ही गुस्से में तमतमा गया. युवक ने बोला कि पहले खाने का बिल लेकर आओ तब पेमेंट करूंगा. इतनी देर में फूड वेंडर आग बबूला हो जाता है और दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है.

ट्रेन से नीचे फेंकने में देर नहीं लगेगी..

वीडियो में देख सकते हैं कि जब यात्री ने अतिरिक्त पैसे वसूलने पर आपत्ति जताई तो विक्रेता कथित गुंडागर्दी करने लगता है. महंगा खाना बेचने और बिल मांगने पर तीखी बहस छिड़ जाती है और फूड वेंडर कहते नजर आ रहा है कि तुम मुझे जानते नहीं हो. ये जो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा.

वीडियो रिकॉर्डिंग पर धमकी

पैसेंजर और फूड वेंडर के बीच चल रही तीखी बहस के बीच फूड वेंडर बार-बार वीडियो शूट नहीं करने के लिए बोल रहा है. बहस के दौरान फूड वेंडर का कहना था कि ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, वीडियो शूट मत कीजिए. बहस में इतनी गर्मागर्मी हो जाती है कि फूड वेंडर यह तक कह देता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है यहां, तुझे बता देता हूं.

Passenger Questioned ₹80 Meal Being Sold for ₹130, Vendor Threatened Him Saying. “Tumhe Train Se Neeche Fenkne Mein Time Nahi Lagega” pic.twitter.com/2XOQD2mBQ1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 3, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग रेलवे में यात्रियों के अधिकारों, ओवरचार्जिंग और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि रेलवे को फूड कांट्रेक्ट देने से पहले बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए, जबकि अन्य यूजर ने आईआरसीटीसी को शिकायत करने को कहा है. nIKHS नाम के यूजर ने लिखा है कि vendor थोड़ी है, ये माफिया और गुंडे है, ये ट्रेन से फेंक भी देंगे क्यूंकि इन्हें पता है, क़ानून इनका कुछ नहीं कर पाएगा. इनका ये confidence यूं ही नहीं है.

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