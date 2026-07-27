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चलती ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करने लगा यात्री, मना करने पर भी नहीं माना…करता रहा मनमानी, वीडियो वायरल

Train AC Coach Diya Viral Video: चलती ट्रेन के 3AC कोच में एक यात्री द्वारा अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में सहयात्री उसे सुरक्षा का हवाला देते हुए रोकते दिखाई देते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में किसी भी प्रकार की खुली आग जलाना प्रतिबंधित है. हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 3:58:21 PM IST

चलती ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करता रहा यात्री
चलती ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करता रहा यात्री


Train AC Coach Diya Viral Video: भारतीय रेलवे से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. कभी सीट विवाद तो कभी यात्रियों के व्यवहार को लेकर वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक यात्री चलती ट्रेन के 3AC कोच की अपर बर्थ पर अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा करता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की तारीख और स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

AC कोच की अपर बर्थ पर जलाया दीया

वायरल वीडियो में एक यात्री 3AC कोच की ऊपरी बर्थ पर बैठकर अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा करता नजर आता है. कोच में मौजूद अन्य यात्री तुरंत उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं. उनका कहना है कि एसी कोच में खुली आग जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है. इसके बावजूद कुछ समय तक पूजा जारी रहती है.

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सहयात्रियों ने जताई चिंता

वीडियो में यात्रियों की चिंता साफ सुनाई देती है. एक यात्री कहता है, “अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? यहां दीया क्यों जला रहे हैं?” वहीं दूसरा यात्री चेतावनी देता है कि अगर धुआं फैल गया तो फायर अलार्म सक्रिय हो सकता है. कई लोग मिलकर समझाते हैं कि चलती ट्रेन में खुली लौ जलाना सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या दावा किया गया?

यह वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @JharkhandRail नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया कि घटना एसी कोच की ऊपरी बर्थ की है, जहां एक यात्री अगरबत्ती और तेल का दीया जलाकर पूजा कर रहा था. पोस्ट के अनुसार, साथ यात्रा कर रहे लोगों ने उसे समझाया कि धुआं फायर अलार्म को सक्रिय कर सकता है और खुली आग किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है.

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

भारतीय रेलवे के सुरक्षा नियमों के अनुसार ट्रेन के अंदर माचिस, लाइटर या किसी भी प्रकार की खुली आग का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. विशेष रूप से एसी कोच में सीट, पर्दे, चादर, तकिया और अन्य सामग्री ज्वलनशील हो सकती है. ऐसे में छोटी-सी चूक भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसी वजह से रेलवे यात्रियों से ट्रेन के भीतर दीया, मोमबत्ती, अगरबत्ती या किसी भी तरह की खुली लौ का इस्तेमाल न करने की अपील करता है.

वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा नियमों का पालन उससे भी अधिक जरूरी है. कई लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में तुरंत टीटीई या रेलवे स्टाफ को सूचना देनी चाहिए ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी तारीख, स्थान और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में वीडियो से जुड़े दावों को सत्यापित किए बिना अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.

Tags: train ac coach diya viral video
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