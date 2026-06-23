‘पंचायत’ वेब सीरीज का सेट छोड़ा और गांव के पुराने गोशाले में खोल दी ‘किस्मत’! आज मशरूम बेचकर हर महीने कमा रहे लाखों का मुनाफा!

मुंबई की चकाचौंध, फिल्मों के सेट और बेहतरीन करियर… ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लोग अपने घर-परिवार को तक छोड़ देते हैं. अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए मेहनत करते हैं और सालों-साल भागदौड़ करते-करते अपने आप को भूल जाते हैं. मेहनत और संघर्षों के बीच असल जिंदगी का तो कुछ अता-पता ही नहीं होता लेकिन लेकिन अमर और अक्षता ने इस बनी-बनाई लीक से हटकर कुछ अलग किया. शहर की भागदौड़ से दूर गांव के शांत माहौल में दोनों एक बिजनेस खड़ा किया और आज घर बैठे लाखों की आमदनी दे रहे हैं. इस काम के लिए अमर और अक्षता ने करोड़ों का इनवेस्टमेंट नहीं किया बल्कि एक पुरानी गौशाला को लाखों के मशरूम एम्पायर में तब्दील कर दिया है. सोशल मीडिया पर अमर और अक्षता का बिजनेस काफी फेमस हो रहा है और लोग इसो ड्रीम लाइफ कह रहे हैं.

पंचायत और वीर सावरकर जैसे बड़े प्रोजेक्ट

एक तरफ अमर पाडवल ‘पंचायत’ (Panchayat) वेब सीरीज और ‘वीर सावरकर’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में बतौर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर काम कर रहे थे. वहीं अक्षता एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना करियर बना चुकी थीं. दोनों के करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन शहर की भागदौड़ और लाइफस्टाइल में वो सुकून नहीं मिल रहा था, जिसकी उन्हें तलाश थी. फिर आया कोविड-19 का दौर. जब ज्यादा लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे थे तो अमर और अक्षता ने भी गांव में वापस जाने की प्लानिंग की. दोनों काम तो करना चाहते थे लेकिन सस्टेनेबल. जिसके पीछे का मकसद पैसा कमाना नहीं था बल्कि आत्म संतुष्टि और गांव वालों के लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाना.

कम बजट में खड़ा किया मशरूम फार्म

यह कपल अक्षता के पैतृक गांव आ गया. वहां उनके अंकल ने उन्हें 700 स्क्वायर फीट का खाली प्लॉट दिया दहां कभी एक गोशाला होती थी. चैलेंज यह था कि जेब में सेविंग्स काफी लिमिटेड थीं. इतने पैसे नहीं थे कि लेबर लगा सकें, इसलिए दोनों ने एक बार कमान संभाली. जमीन को साफ और समतल किया. मशरूम उगाने के लिए कल्टीवेशन रैक्स खुद तैयार किए और पानी के स्टोरेज टैंक लगाए. इस तरह तैयार हुए मशरूम फार्म का पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर.

कमाई को दोबारा बिजनेस में लगाया

अमर और अक्षता ने अपने फार्म का नाम रखा निर्वाणा फ्रेश, जिसकी शुरुआत सिर्फ 700 मशरूम बेड्स के साथ हुई, लेकिन कपल ने कमाई को एंजॉय नहीं किया बल्कि आपसी सूझबूझ से दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहे. इस फैसले से फार्म की क्षमता 3,500 बेड्स की हो गई. क्योंकि अब बिना लेबर काम नहीं हो सकता था इसलिए अपने साथ कई लोगों को जोड़ा. गांव के अन्य किसानों को ट्रेनिंग भी दी. और फार्म के अंदर मशरूम बैड्स की क्षमता को 9,000 तक बढ़ा दिया. आज ‘निर्वाणा फ्रेश’ नाम का यह वेंचर महाराष्ट्र के पुणे में 2,200 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी से ऑपरेट होता है.

मशरूम के साथ किया कमाल का इनोवेशन

निर्वाणा फ्रेश की खास बात यह है कि अमर और अक्षता सिर्फ कच्चे मशरूम बेचने पर डिपेंडेंट नहीं रहे. उन्होंने वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. इसमें फ्रेश ऑयस्टर मशरूम, मशरूम पाउडर और सूप मिक्स, मशरूम करी मिक्स, मशरूम चॉकलेट और वर्मीकंपोस्ट भी शामिल है.

कमाई के साथ-साथ कम्यूनिटी सपोर्ट

अमर और अक्षता का बिजनेस मॉडल आज अच्छी-खासी इनकम जनरेट कर रहा है. Startup Pedia की रिपोर्ट के मुताबिक, Nirvana Fresh अपने अलग-अलग प्रोडक्ट के जरिए 5 लाख से 6 लाख महीने की इनकम जनरेट कर रहा है.

गांव वालों को बनाया आत्मनिर्भर

निर्वाणा फ्रेश मशरूम फार्म के जरिए अमर और अक्षता सिर्फ खुद पैसे नहीं कमा रहे हैं, बल्कि गांव के युवाओं और नए किसानों को भी मशरूम फार्मिंग की पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं. अच्छी बात तो यह है कि किसानों के उगाए गए मशरूम को भी खरीदते हैं ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट, स्टोरेज और सही कीमत हासिल करने में दिक्कत न हो. यह सफर यहीं खत्म नहीं होता. अमर और अक्षता अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाने, किसानों के नेटवर्क को बड़ा करने और आने वाले समय में अपने मशरूम प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं.

वो कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ एसी केबिन या बड़े शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं मिलती. अगर सही सोच और कड़ी मेहनत हो तो गांव के एक पुराने गोशाला से भी लाखों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है.

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