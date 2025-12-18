Home > अजब गजब न्यूज > Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल

Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल

Padma Shri Musician Viral Video: पद्मश्री दरशनम मोगिलैया का सार्वजनिक खंभे से पोस्टर हटाने का वीडियो वायरल हुआ. लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने पर नाराज़गी जताई और GHMC से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 10:40:03 AM IST

padma shri musician
padma shri musician


Padma Shri Musician Viral Video: हैदराबाद से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दरशनम मोगिलैया, जिन्हें किन्नेरा मोगिलैया भी कहा जाता है, एक खंभे से पोस्टर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं. खास बात ये रही कि उस खंभे पर लगा पोस्टर उन्हीं की तस्वीर वाला था. वीडियो में वे व्हाइटनर लगाकर खंभे को साफ करते नजर आए.

You Might Be Interested In

कौन हैं दरशनम मोगिलैया

दरशनम मोगिलैया तेलंगाना के जाने-माने लोक कलाकार हैं. उन्होंने किन्नेरा नामक दुर्लभ वाद्य यंत्र को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है. किन्नेरा एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें कई सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हैं. इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने पर नाराजगी

इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर और स्टिकर चिपकाने की आदत पर नाराजगी जताई. सोशल मीडिया पर लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) को टैग कर कार्रवाई की मांग की. लोगों का कहना है कि जब एक सम्मानित कलाकार को खुद आगे आकर सफाई करनी पड़े, तो ये चिंता की बात है.

कड़ी कार्रवाई की मांग

कुछ यूजर्स ने कहा कि पोस्टरों पर लिखे नंबर और पते देखकर जिम्मेदार लोगों की पहचान आसानी से की जा सकती है, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक-दो अधिकारियों से ही पूरे शहर की निगरानी संभव है.

लोगों में निराशा और चिंता

कई लोगों ने इस पूरे मामले को समाज की लापरवाही से जोड़ा. उनका कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. ये वीडियो अब एक कलाकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच पर सवाल खड़े कर रहा है.

Tags: Darshanam MogilaiahHyderabadkinnera artistPadma ShriPadma Shri Musician Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल
Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल
Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल
Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल