Hyderabad Metro पर अपने ही पोस्टर हटाने को मजबूर हुए पद्मश्री लोक कलाकार, वीडियो हुआ वायरल

Padma Shri Musician Viral Video: हैदराबाद से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दरशनम मोगिलैया, जिन्हें किन्नेरा मोगिलैया भी कहा जाता है, एक खंभे से पोस्टर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं. खास बात ये रही कि उस खंभे पर लगा पोस्टर उन्हीं की तस्वीर वाला था. वीडियो में वे व्हाइटनर लगाकर खंभे को साफ करते नजर आए.

कौन हैं दरशनम मोगिलैया

दरशनम मोगिलैया तेलंगाना के जाने-माने लोक कलाकार हैं. उन्होंने किन्नेरा नामक दुर्लभ वाद्य यंत्र को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है. किन्नेरा एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें कई सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हैं. इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने पर नाराजगी

इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर और स्टिकर चिपकाने की आदत पर नाराजगी जताई. सोशल मीडिया पर लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) को टैग कर कार्रवाई की मांग की. लोगों का कहना है कि जब एक सम्मानित कलाकार को खुद आगे आकर सफाई करनी पड़े, तो ये चिंता की बात है.

Padma Shri awardee Mogilaiah was seen cleaning a Hyderabad Metro pillar after posters were pasted over his portrait. A reminder : stop defacing the city. Keep Hyderabad clean. pic.twitter.com/ljTZT7qaz7 — Naveena (@TheNaveena) December 17, 2025

कड़ी कार्रवाई की मांग

कुछ यूजर्स ने कहा कि पोस्टरों पर लिखे नंबर और पते देखकर जिम्मेदार लोगों की पहचान आसानी से की जा सकती है, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक-दो अधिकारियों से ही पूरे शहर की निगरानी संभव है.

लोगों में निराशा और चिंता

कई लोगों ने इस पूरे मामले को समाज की लापरवाही से जोड़ा. उनका कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते. ये वीडियो अब एक कलाकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच पर सवाल खड़े कर रहा है.