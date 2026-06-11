‘ब्लाउज’ नाम की कोई टेंशन ही नहीं थी! अंग्रेजों की एक ‘ना’ और बदल गया हमारी दादियों-परदादियों के जमाने का वो ‘बिंदास’ फैशन!

फैशन की दुनिया में आज साड़ी के साथ ‘स्वीटहार्ट’, ‘बोट नेक’ या ‘बैकलेस’ ब्लाउज का खूब ट्रेंड है. बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर देश की नामी-गिरामी महिलाएं भी एक सिंपल-सी साड़ी को डिजाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल करके फैशन आइकन लगती हैं. शादी-पार्टी में भी महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आखिर साड़ी के ब्लाउज को कैसे डिजाइन और स्टाइल कराएं कि महफिल में सबसे अट्रैक्टिव लगे. बेशक आज साड़ी के साथ ट्यूब टॉप्स और ब्लाउज का ट्रेंड चल पड़ा है लेकिन फिर भी बिना ब्लाउज के साड़ी का लुक अधूरा ही लगता है. यदि डिजाइन व्यवस्थित न हो तो भी अटपटा लगता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पूर्वजों के जमाने में ब्लाउज नाम की टेंशन थी ही नहीं. जी हां. प्राचीन काल में महिलाएं सिर्फ साड़ी नाम के बड़े से कपड़े को अपने तन पर लपेटती थीं. शॉल्डर्स से लेकर बैक तक का एरिया ओपन रहता था जबकि बाकी का हिस्सा साड़ी से ही कवर किया जाता था.

शायद आपको भी यह सुनकर विश्वास न हो लेकिन भारतीय महिलाओं के परिधान में ब्लाउज कभी था ही नहीं. आज जो दुनिया हमें साड़ी पहनने की वजह से पिछड़ा और रुढ़िवादी बताती है, असल में हमारे परिधान में ब्लाउज की एंट्री के लिए वही लोग जिम्मेदार है. ये कहानी आज से कई दशकों पुरानी है जब देश अंग्रेजों के अधीन था. यह कहना भी गलत नहीं होगा कि परदा प्रथा और घर की चारदीवारी में रहने की जिद भी महिलाओं पर उसी समय थोपी गई थी. तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे, कहां से और किसकी वजह से ब्लाउज साड़ी के साथ पहनने वाला एक अनिवार्य स्टेटमेंट बन गया.

‘टैगोर फैमिली’ की बागी बहू से जुड़ी है कहानी

साड़ी के साथ ब्लाउज पहनने की शुरुआत 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में हुई. जब रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदानंदिनी देवी साड़ी को बिना ब्लाउज के स्टाइल करके शहर की खुली हवा में लाइफ एंजॉय करती थीं. ये वो समय था, जब बंगाल की महिलाओं के लिए पर्दाप्रथा इतना सख्त था कि उन्हें घर की चारदीवारी से झांकने की भी अनुमति नहीं थी. उस वक्त भी सत्येंद्रनाथ टैगोर के प्रोग्रेसिव माइंडसेट ने ज्ञानदानंदिनी देवी को घूंघट तक के लिए आजाद छोड़ा था. लेकिन पति का ट्रांसफर होने के बाद ज्ञानदानंदिनी देवी मुंबई (बॉम्बे) शिफ्ट हुईं थी तो कहानी बिल्कुल बदल गई.

वो एक वाकया… जिसने इतिहास बदल दिया

मुंबई की एक शाम, जब ज्ञानदानंदिनी देवी अपने पति असिस्टेंट कलेक्टर पति सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ अंग्रेजों की एक हाई-फाइव एलीट क्लब की पार्टी में पहुंची तो बंगाली स्टाइल (बिना ब्लाउज) में साड़ी लपेटे हुए थीं. जैसे ही उन्होंने क्लब में एंट्री के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो ब्रिटिश अधिकारियों ने ज्ञानदानंदिनी देवी को दरवाजे पर ही रोक दिया. अंग्रेजों का कहना था कि उनका पहनावा सभ्य समाज के लायक नहीं है. जरा सोचिए एक स्वाभिमानी भारतीय महिला, जो एक बड़े अफसर की पत्नी थीं. उन्हें सरेआम पहनावे को लेकर अपमानित किया जाए तो क्या होगा. वैसे ही ज्ञानदानंदिनी देवी को अंग्रेजों की बात चुभ गई और अन्य महिलाओं की तरह रोने या घर की चारदीवारी में कैद होने के बजाए ठान लिया कि जो कुछ हो जाए साड़ी पहनना बंद नहीं करेंगी.

जब ‘ब्रिटिश शर्ट’ और ‘पारसी स्टाइल’ कॉम्बीनेशन

ज्ञानदानंदिनी देवी ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए एक तरीका निकाला. उन्होंने देखा कि बॉम्बे की पारसी महिलाएं बहुत सलीके से कपड़े पहनती थीं. बस वहीं से साड़ी को रीस्टाइल करने की प्रेरणा मिल गई.

पेटीकोट की एंट्री- अभी तक महिलाएं सिर्फ साड़ी को तन पर लपेटकर काम चला रही थीं लेकिन पारसी महिलाओं की बदौलत साड़ी के नीचे स्कर्ट जैसा एक कपड़ा एड किया गया जिसका नाम था पेटीकोट और इसका काम था साड़ी की पारदर्शिता को कवर करना.

ब्लाउज का तड़का- शरीर के ऊपरी हिस्से के ढकने के लिए ज्ञानदानंदिनी देवी ने ब्रिटिश मेमों की शर्ट से आइडिया लिया और एक ऐसा कपड़ा सिलवाया जिसे नाम मिला ब्लाउज.

उल्टा पल्ला ड्रेपिंग – उन्होंने साड़ी में सामने की तरफ प्लीट्स बनाई और पल्लू को बाएं कंधे पर पीछे की तरफ लहरा दिया. यही वो पल था जब मॉडर्न साड़ी लुक का जन्म हुआ और आज भी हमारे घर में महिलाएं इसी स्टाइल से साड़ी पहनती हैं.

समाज के ‘ताने’ और ज्ञानदानंदिनी की जीत

जब तक ज्ञानदानंदिनी देवी बॉम्बे रही तो न्यू साड़ी लुक काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन जब वो अपने नए स्टाइल के साथ कोलकाता वापस लौटीं, तो हंगामा मच गया! समाज के ठेकेदारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ‘यह अश्लील है! यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है! यह अंग्रेजों की नकल है!’ लेकिन ज्ञानदानंदिनी डिगी नहीं. उन्होंने हार मानने के बजाय दूसरी महिलाओं को यह नया स्टाइल ‘नीवी ड्रेप’ सिखाने के लिए बाकायदा क्लासेस शुरू कर दीं. देखते ही देखते, बंगाल की अमीर और इंडिपेंडेंट महिलाओं ने मॉडर्न साड़ी लुक को अपना ‘स्टेटस सिंबल’ बना लिया. आज बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर नामी-गिरामी महिलाएं भी शान से नीवी ड्रेप में साड़ी को फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.

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