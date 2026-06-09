Home > अजब गजब न्यूज > सिर्फ 350 मीटर लंबी,  चढ़ते-चढ़ते फूल जाएगी सांस! जानिए दुनिया की सबसे खड़ी सड़क का रहस्य, गिनीज बुक में दर्ज है नाम

सिर्फ 350 मीटर लंबी,  चढ़ते-चढ़ते फूल जाएगी सांस! जानिए दुनिया की सबसे खड़ी सड़क का रहस्य, गिनीज बुक में दर्ज है नाम

World Steepest Street: दुनिया में कई सड़कें अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की बाल्डविन स्ट्रीट अपनी हैरतअंगेज ढलान की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे दुनिया की सबसे खड़ी सड़क माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 5:32:11 PM IST

दुनिया की सबसे खतरनाक खड़ी सड़क
दुनिया की सबसे खतरनाक खड़ी सड़क


World Steepest Street: जब भी लोग किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आमतौर पर उनकी चाहत होती है कि रास्ता आरामदायक, सुंदर और सुविधाजनक हो. लेकिन दुनिया में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो अपनी बनावट और अनोखेपन के कारण चर्चा में रहती हैं. ऐसी ही एक सड़क न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां चलना किसी सामान्य सड़क पर टहलने जैसा नहीं, बल्कि पहाड़ी चढ़ाई करने जैसा अनुभव देता है. यह सड़क केवल स्थानीय आवागमन का साधन नहीं रह गई है, बल्कि आज दुनिया के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुकी है. इसकी ढलान इतनी ज्यादा है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह सड़क किसी खास योजना के तहत नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक छोटी सी योजना संबंधी गलती ने इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया.

न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर में स्थित है यह अनोखी सड़क

इस अनोखी सड़क का नाम बाल्डविन स्ट्रीट है. यह न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में स्थित डुनेडिन शहर के नॉर्थ ईस्ट वैली क्षेत्र में मौजूद है. शहर के मुख्य केंद्र से इसकी दूरी लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है, जिसके कारण यहां पहुंचना पर्यटकों के लिए बेहद आसान है. बाल्डविन स्ट्रीट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. सड़क के मध्य भाग में मापी गई इसकी ढलान के आधार पर इसे दुनिया की सबसे खड़ी सड़क का आधिकारिक दर्जा दिया गया है. यही रिकॉर्ड इसे दुनिया भर के यात्रियों और रोमांच प्रेमियों के बीच खास बनाता है.

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इसकी ढलान ही बनाती है इसे दुनिया की सबसे अलग सड़क

बाल्डविन स्ट्रीट की सबसे बड़ी पहचान इसकी असाधारण ढलान है. सड़क के सबसे ऊंचे हिस्से में इसकी ढलान लगभग 34.8 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसे आसान भाषा में समझें तो यदि कोई व्यक्ति इस सड़क पर 2.86 मीटर आगे बढ़ता है, तो वह लगभग 1 मीटर ऊपर पहुंच जाता है. यही वजह है कि यहां पैदल चलना भी किसी सामान्य सड़क पर चलने जैसा नहीं लगता. कई पर्यटक मजाक में कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ मिनट की वॉक भी एक अच्छी कसरत के बराबर होती है.

केवल 350 मीटर लंबी, लेकिन अनुभव किसी पहाड़ी ट्रैक जैसा

बाल्डविन स्ट्रीट की कुल लंबाई लगभग 350 मीटर है. हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर तक यह सड़क करीब 70 मीटर की ऊंचाई तय करती है. यही कारण है कि यहां थोड़ी सी चढ़ाई भी शरीर पर असर महसूस करा सकती है. कई लोग यहां केवल यह अनुभव लेने पहुंचते हैं कि दुनिया की सबसे खड़ी सड़क पर चलना आखिर कैसा महसूस होता है.

सड़क के निर्माण में अपनाया गया खास तरीका

इस सड़क की एक तकनीकी खासियत भी है, जो इसे और रोचक बनाती है. सड़क के ऊपरी हिस्से में डामर की बजाय कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है. इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण है. विशेषज्ञों के अनुसार इतनी तीव्र ढलान पर यदि डामर बिछाया जाता, तो गर्म मौसम में उसके नीचे खिसकने या बहने का खतरा रहता. इसी वजह से ऊपरी हिस्से को मजबूत कंक्रीट से तैयार किया गया ताकि सड़क लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे.

एक गलती जिसने बना दिया विश्व रिकॉर्ड

बाल्डविन स्ट्रीट की सबसे दिलचस्प कहानी इसके निर्माण से जुड़ी हुई है. यह सड़क किसी इंजीनियरिंग चमत्कार का नतीजा नहीं थी, बल्कि 19वीं सदी में हुई एक योजना संबंधी भूल का परिणाम थी. उस समय शहर का नक्शा तैयार करने वाले सर्वेक्षकों ने इलाके के वास्तविक पहाड़ी भूगोल को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा. उन्होंने कागज पर सीधी रेखाओं और ग्रिड पैटर्न के आधार पर सड़कों का नक्शा बना दिया. जब निर्माण शुरू हुआ तो पता चला कि एक सड़क सीधे पहाड़ी पर चढ़ रही है. लेकिन तब तक योजना लागू हो चुकी थी और सड़क उसी रूप में तैयार कर दी गई. यही छोटी सी चूक आगे चलकर दुनिया की सबसे खड़ी सड़क के रूप में प्रसिद्ध हो गई.

आज बन चुकी है बड़ा पर्यटन आकर्षण

समय के साथ बाल्डविन स्ट्रीट केवल एक सड़क नहीं रही, बल्कि न्यूजीलैंड के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल हो गई. हर साल हजारों पर्यटक यहां पहुंचते हैं और इस अनोखी सड़क पर चलने का अनुभव लेते हैं. कई लोग इसकी ढलान के साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पर भी खूब लोकप्रिय होते हैं. सड़क की अनोखी बनावट और इसके पीछे छिपी कहानी इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प जगहों में शामिल करती है.

एक साधारण गलती से बना असाधारण अजूबा

दुनिया में कई प्रसिद्ध निर्माण वर्षों की मेहनत और बड़ी योजनाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन बाल्डविन स्ट्रीट इस बात का उदाहरण है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास बना सकती है. 19वीं सदी की शहरी योजना में हुई एक चूक आज विश्व रिकॉर्ड और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुकी है. यही वजह है कि न्यूजीलैंड की यह सड़क दुनिया भर के लोगों को हैरान करने के साथ-साथ आकर्षित भी करती है.

Tags: new zealand tourist attractionworld steepest street
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