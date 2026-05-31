Home > अजब गजब न्यूज > न हिल सके, न चीख सके! 70 साल के बुजुर्ग को जहरीले सांप ने बनाया ‘कैदी’, 4 घंटे तक कुर्सी के पाए से बंधे रहे हाथ; रोंगटे खड़े कर देगी घटना!

न हिल सके, न चीख सके! 70 साल के बुजुर्ग को जहरीले सांप ने बनाया ‘कैदी’, 4 घंटे तक कुर्सी के पाए से बंधे रहे हाथ; रोंगटे खड़े कर देगी घटना!

देर रात को अंधेरे कमरे में आराम कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को जहरीले सांप ने घंटों तक जकड़े रखा. बुजुर्ग पूरी रात किसी कैदी की तरह कुर्सी के पाए से बंधे रहे. परिजनों के बचाने की घंटों की कोशिश की और सांप को सही सलामत छोड़ दिया. इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर जारी हुआ है

By: Kajal Jain | Last Updated: May 31, 2026 1:58:53 PM IST

न हिल सके, न चीख सके! 70 साल के बुजुर्ग को जहरीले सांप ने बनाया 'कैदी', 4 घंटे तक कुर्सी के पाए से बंधे रहे हाथ; रोंगटे खड़े कर देगी घटना!
न हिल सके, न चीख सके! 70 साल के बुजुर्ग को जहरीले सांप ने बनाया 'कैदी', 4 घंटे तक कुर्सी के पाए से बंधे रहे हाथ; रोंगटे खड़े कर देगी घटना!


ओडिशा के बौद्ध जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति कई घंटों तक एक विषैले सांप की पकड़ में फंसे रहे. सौभाग्य से परिजनों ने बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

घर में कहां से आया सांप?

यह मामला हरभंगा ब्लॉक के आडेणीगढ़ गांव का बताया जा रहा है. जहां गांव के निवासी कृष्ण चंद्र साहू लंबे समय से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं इसलिए देर रात अपने घर में आराम कर रहे थे. इसी दौरान एक सांप खुले रास्ते से कमरे में प्रवेश कर गया और उनके पास पहुंच गया.

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कुर्सी से लिपटकर बुजुर्ग को जकड़ा

बताया जाता है कि कुछ ही देर में सांप उनके हाथ के आसपास लिपट गया. शारीरिक कमजोरी के कारण बुजुर्ग तुरंत खुद को सुरक्षित नहीं कर सके और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. बाद में सांप उनके हाथ और पास रखी एक कुर्सी के आसपास इस तरह लिपट गया कि वे लगभग असहाय हो गए.

घर वालों का बचाव अभियान

कुछ समय बाद परिजनों को उनकी परेशानी का एहसास हुआ तो कमरे में देखने पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि बुजुर्ग सांप के कारण मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं. सांप के विषैला होने की आशंका के चलते परिवार के लोग बेहद सतर्क रहे और बिना जोखिम लिए बचाव की कोशिश शुरू की.

घंटों की मशक्कत से बची जान

परिजनों ने काफी सावधानी और धैर्य के साथ कई घंटों तक प्रयास किए गए. आखिरकार परिजनों ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान सांप ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. बचाव के बाद सांप को भी नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया.

गांव में मची सनसनी

इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में बात फैल गचर्चा होने लगी. स्थानीय लोग इसे बेहद दुर्लभ और हैरतअंगेज घटना बता रहे हैं. फिलहाल बुजुर्ग पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य और सावधानी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण होता है.

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Tags: Odisha NewsRescue OperationSnake Incident
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