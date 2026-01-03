Home > अजब गजब न्यूज > नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप

नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप

मिशेल डी नोस्ट्राडेमस (Michel de Nostradamus)की 500 साल पुरानी भविष्यवाणियां (Predictions) आज भी दुनिया को करती है हैरान.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 3, 2026 3:46:02 PM IST

Nostradamus’ predictions for 2026
Nostradamus’ predictions for 2026


Nostradamus’ predictions for 2026: मिशेल डी नोस्ट्राडेमस की 500 साल पुरानी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान करती है. दरअसल, साल 2026 के लिए उनकी व्याख्याएं किसी हॉरर फिल्म की पटकथा जैसी लगती हैं, जिनमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और रहस्यमयी संकेत देखने को मिलते हैं. 

You Might Be Interested In

1. सात महीने का महान युद्ध

नास्त्रेदमस ने अपनी एक चौपाई में “सात महीने का महान युद्ध” का सबसे बड़ा उल्लेख किया है. ऐसा माना जा रहा है कि यह भविष्यवाणी रूस-यूक्रेन या फिर मध्य-पूर्व के तनाव के तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की तरफ पूरी तरह से इशारा करती है. साथ ही उन्होंने लिखा है कि “बुराई के कारण लोग मरेंगे,” जो आधुनिक हथियारों या फिर रासायनिक युद्ध का संकेद भी देता है. 

2. मधुमक्खियों का रहस्यमयी झुंड

लेकिन सबसे ज्यादा विचित्र भविष्यवाणी “मधुमक्खियों के विशाल झुंड” की है जो रात के अंधेरे में हमला करने वाले हैं. कुछ विश्लेषक इसे बाइबिल के कीट-प्रकोप (Plagues) से जोड़ते हैं, जबकि आधुनिक व्याख्याकार इसे ‘ड्रोन हमलों’ या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) से संचालित हथियारों का प्रतीक मान रहे हैं जो झुंड बनाकर हमला करने की कोशिश करने वाले हैं. 

You Might Be Interested In

3. बिजली गिरने से महान व्यक्ति का अंत

भविष्यवाणी के मुताबिक, दिन के उजाले में किसी “महान व्यक्ति” की मौत बिजली गिरने (Thunderbolt) से होगी. जहां,  इसे किसी वैश्विक नेता की अचानक हत्या या तख्तापलट के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिलने वाला है. 

4. स्विट्जरलैंड और इटली में रक्तपात

नास्त्रेदमस ने विशेष रूप से स्विट्जरलैंड के टिसिनो (Ticino) क्षेत्र का जिक्र किया है, जिसके बारे में कहा गया है कि वहां की नदियां खून से भर जाएंगी. दरअसल, यह यूरोप में किसी बड़े आंतरिक संघर्ष या फिर सीमा विवाद की तरफ पूरी तरह से इशारा करता है. 

नास्त्रेदमस की 2026 की भविष्यवाणियां मुख्य रूप से वैश्विक अस्थिरता पर ही आधारित है. फिर चाहे वह सात महीने का युद्ध, तकनीक या तानाशाही के प्रतीक के रूप में ‘मधुमक्खियों का झुंड’, और किसी बड़े नेता का अंत, यह  संकेत दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. 

You Might Be Interested In
Tags: NostradamuspredictionsProphecyThunderboltTicino
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप
नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप
नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप
नास्त्रेदमस की 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियां, जानकर हैरान हो जाएंगे आप