टोल प्लाजा पर ‘फ्री एंट्री’ का नया जुगाड़! AI की आंखों में धूल झोंककर ऐसे निकल रही गाड़ियां: चौंका देगा ये हैक

इंटरनेट पर ऐसी तमाम वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिसमें लोग अपने रुतबे का फायदा उठाकर टोल क्रॉस करते हैं. कोई आईडी कार्ड दिखाकर टॉल पार लेता है तो कोई मंत्री-विधायक, पुलिस या सेना के अधिकारी का नाम लेकर फ्री में ट्रेवल करता है. इसी समस्या से निपटने के लिए NHAI ने सड़कों पर बैरियर-लेस टोल सिस्टम स्थापित कराए हैं, ताकि टोल टैक्स भरने के लिए गाड़ियों को इंतजार न करना पड़े, लेकिन देश के जुगाडु हैकर्स ने कानून और तकनीक को चमका देने का तरीका निकाल लिया. जिसके बाद अब ये लोग बिना टोल टैक्स भरे फ्री में प्लाजा पार करते हैं. इस सिस्टम की पूरी टैक्निक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

कैसे काम करता है ये सिस्टम?

NHAI के मुताबिक, जहां बैरियर-लैस टोल सिस्टम होता है, वहां सड़क पर अलग से प्लाजा नहीं बनाना पड़ता. ये सिस्टम पोल्स पर लगे कैमरों से ही गाड़ी की नंबर प्लेट और विंड स्क्रीन पर लगे FASTag को स्कैन कर लेता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाई-परफॉर्मेंस RFID रीडर कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) के जरिए FASTag और नंबर प्लेट स्कैन करते हैं, जिसके बाद आपके FASTag से लिंक अकाउंट से टैक्स की राशि कट जाती है. इस तरह टोल टैक्स पे करने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार भी नहीं करना पड़ता और फ्यूल की भी बचत होती है.

Creating seamless and barrier-less National Highways. The Multi-Lane Free Flow (MLFF) Tolling System enables barrier-less toll collection — enhancing efficiency, reducing travel time, and improving the overall National Highway experience. Know more about its framework,… pic.twitter.com/zvYt3rLl3Y — NHAI (@NHAI_Official) May 5, 2026

लोगों ने निकाल लिया है ये स्मार्ट तरीका

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक, बैरियर लैस सिस्टम लगे होने से गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऊपर लगे हाई-टेक ANPR कैमरे और RFID रीडर्स चलती गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन करके अपने आप पैसे काट लेते हैं

इस प्रणाली में फिजिकल टोल प्लाजा नहीं होता और न ही निगरानी के लिए प्लाजा वर्कर होते हैं, इसलिए कुछ वाहन चालकों ने बिना टोल दिए मुफ्त में निकलने का एक शॉर्टकट हैक ढूंढ निकाला है.

नंबर प्लेट से हो रही छेड़छाड़

कैमरे की आंखों में धूल झोंकने के लिए गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की जा रही है. कोई नंबर प्लेट को पलटकर लगा देता है तो कुछ नंबर प्लेट को कपड़े या कागज से ढंक देते हैं.

कई ऐसे भी मामले कैमरे में कैप्चर हुए हैं, जहां वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के कुछ अक्षरों या अंकों पर कीचड़, टेप, रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक शीट या कागज चिपकाए हुए थे.

कैमरे को चकमा देने के लिए नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं ताकि कैमरे उसे सही से पढ़ ने पाए.

नंबर प्लेट के फॉन्ट को छोटा-बड़ा या कन्फ्यूजिंग डिजाइन्स में लिखवाते हैं, जिसे कैमरा तो स्कैन करता है, लेकिन सिस्टम सही से रीडिंग नहीं कर पाता.

फास्टैग का निकाला ये जुगाड़

कुछ लोग नंबर प्लेट तो लगाते हैं लेकिन FASTag से छेड़खानी करके नियम तोड़ रहे हैं. पता चला है कि वाहन चालक FASTag तो लगाते हैं, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं होता.

कुछ लोग FASTag को इस तरीके से आड़ा-तिरछा लगाते हैं कि सेंसर उसे ट्रैक ही नहीं कर पाता.

कुछ वाहनों की विंड स्क्रीन पर तो FASTag ही नहीं होता, जबकि कुछ लोग इसे छिपा देते हैं.

इस तरह गाड़ियां तेज स्पीड में सिस्टम का दायरा तोड़कर फरार हो जाती है और आधुनिक AI कैमरे नंबर प्लेट को डिकोड नहीं कर पाते.

इस तरह वाहन की पहचान नहीं हो पाती और बिना पैसा दिए लोग टोल पार कर रहे हैं.

हाल ही में भारत के दूसरे और दिल्ली के पहले बैरियर-लेस टोल प्लाजा पर ऐसे ही मामले दर्ज किए गए हैं, जहां अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) के मुंडका-बक्करवाला खंड पर लगे सिस्टम पर कई वाहन चाल बिना टोल दिए ‘फ्री ट्रैवल’ कर रहे हैं. ये तरीके सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- हेल्थ डिपार्टमेंट का ‘सीक्रेट ऑपरेशन’: गर्भ में ‘लड़का’ बताते ही फंसा शातिर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड मशीन सील, कैश बरामद!