Home > अजब गजब न्यूज > नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!

नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!

Nautapa 2026: हर साल के बीच 9 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज की गर्मी अपने पीक लेवल पर होती है, इसे तौतपा भी कहते हैं. साल 2026 में नौतपा 25 मई से 2 जून तक चलेगा. भारत में नौतपा का आध्यात्मिक महत्व तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

By: Kajal Jain | Published: May 15, 2026 11:09:01 AM IST

नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!
नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!


Nautapa 2026: भारत में मई-जून की भीषण गर्मी में पारा 40 डिग्री के पार हो जाता है. इन दो महीनों में गर्मी अपने सबसे पीक लेवल पर होती है, जिसे जेठ की गर्मी भी कहते हैं.  इसमें भी 9 दिनों की गर्मी सबसे खतरनाक बताई जाती है, जिसे ज्योतिष शात्र में नौतपा कहा गया है. ये सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर होता है. इस साल नौतपा 25 मई से 6 जून तक चलने वाला है. ये वो समय होगा, जब धरती पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी. इस समय तापमान इतना ज्यादा होता कि हीट स्ट्रोक से लेकर तमाम बीमारियों का खतरा भी बना रहता है. 

नौतपा को लेकर मान्यताएं?

नौतपा को लेकर शास्त्रों में कुछ मान्यताएं भी हैं. ऐसा कहा जाता है कि यदि नौतपा में गर्मी तेज पड़ती है तो मानसून में अचछी बारिश होती है. इसे खेती के लिहाज से भी काफी अहम मानते हैं, क्योंकि 9 दिन की तेज गर्मी समंदर से बादल बनाती है, जिसके बाद मानसून आते ही खरीफ की फसलों में अपने आप बारिश का पानी लग जाता है.

You Might Be Interested In

क्या कहते हैं साइंटिस्ट?

नौतता को लेकर वैज्ञानिक और शास्त्रों के तर्क काफी अलग हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि मात्र 9 दिन की गर्मी से पूरे मानसून का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार नौतपा की तेज गर्मी के बावजूद मानसून काफी लेट हुआ है, जबकि बाकी सीजन में बारिश सामान्य रहती है.

कब शुरू हुआ नौतपा?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में नेशनल अवॉर्डी विज्ञान प्रसारक सारिका घारू बताती हैं कि सूर्य की 365 दिन की परिक्रमा को पूरा करने के बाद पृथ्वी दोबारा अपनी परिक्रमा चालू कर देती है, जबकि सूर्य के रोहिणी तारा आ जाता है. इसलिए मध्य भारत में गर्मी के वो 9 सबसे भीषण दिन चालू हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि वैसे तो सन् 1000 में 11 मई को इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद सन् 1200 में 13 मई और सन् 1400 में 17 मई को नौतपा चालू हुआ था. अंदाजा लगाया जाा है कि एक हजार साल पहले मध्य भारत में तीव्र गर्मी को नौतपा कहा गया होगा.

ये भी पढ़ें:-धरती पर और कितने दिन का डीजल-पेट्रोल बचा है? ये कब तक खत्म हो जाएगा? ये आंकड़े होश उड़ा देंगे!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.Petrol 

Tags: Heat StrokeHeat Stroke In SummerIndian Summernautapa 2026Summer 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!
नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!
नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!
नौतपा से इतना क्यों डरते हैं लोग? समझिए गर्मी के उन 9 दिनों के पीछे का विज्ञान!