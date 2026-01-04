समुद्र तट पर मिला 500 किलो का ‘रहस्यमयी’ टुकड़ा, आसमान से गिरने की आशंका; इलाके में मची दहशत

यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ब्रह्मांड की गहराइयों से धरती पर क्या गिरा. साल के आखिरी दिन मलेशिया के एक शांत बीच पर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है. जिसने न सिर्फ़ स्थानीय लोगों को डरा दिया है. बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. आसमान से गिरी एक रहस्यमयी चीज ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. कुछ लोगों का मानना ​​था कि यह कोई एलियन यान (UFO) है. जबकि कुछ का मानना ​​था कि यह किसी गुप्त मिशन का हिस्सा है. सच्चाई का पता लगाने के लिए देश की सभी टॉप सुरक्षा एजेंसियां ​​और वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे है. यह घटना मलेशिया के पहांग राज्य के पेकान ज़िले के कैंपुंग तंजुंग बीच पर हुई है. जहां बुधवार 31 दिसंबर की शाम को एक रहस्यमयी चीज गिरने की खबर मिली है. पेकान ज़िले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद ज़ैदी मैट ज़िन के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय (MOSTI) के अधिकारियों ने शाम करीब 5 बजे इस खोज की सूचना दी है.

इस चीज़ की लंबाई लगभग 4.26 मीटर और चौड़ाई 3.64 मीटर थी. जिसका अनुमानित वजन लगभग 500 किलोग्राम (आधा टन) था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह टुकड़ा सीधे अंतरिक्ष से समुद्र में गिरा होगा और लहरों के साथ किनारे पर आ गया होगा. इस रहस्यमयी चीज की गंभीरता को देखते हुए, मलेशियाई अंतरिक्ष प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा विभाग और मलेशियाई अंतरिक्ष एजेंसी (MYSA) ने तुरंत संयुक्त जांच शुरू की है. मुख्य चिंता रेडिएशन की थी, क्योंकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीज़ों में अक्सर खतरनाक रेडियोधर्मी तत्व होने का संदेह होता है. हालांकि बड़े पैमाने पर परीक्षणों के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह चीज पूरी तरह से रेडिएशन-मुक्त है और जनता के लिए कोई खतरा नहीं है. फिलहाल 500 किलोग्राम के इस मलबे को आगे की जांच के लिए अस्थायी रूप से नेनासी पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह किसी पुराने रॉकेट का हिस्सा या किसी खराब सैटेलाइट का मलबा हो सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि इस टुकड़े पर बार्नेकल्स नाम के समुद्री जीव चिपके हुए पाए गए, जिससे पता चलता है कि यह काफी समय से समुद्र की लहरों में तैर रहा था. यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में अंतरिक्ष का मलबा मिला है. 2018 और 2022 के बीच चीनी सैटेलाइट गिरने की पिछली घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनका मलबा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इंडोनेशिया के कालीमंतन के पास मिला था. अंतरिक्ष से गिरने वाली ये चीज़ें एक बड़ी वैश्विक चिंता बनती जा रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे अंतरिक्ष मिशन बढ़ेंगे, धरती पर इस तरह का मलबा गिरना और आम हो सकता है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी कोई संदिग्ध चीज या टुकड़ा मिले, तो उसे छूने के बजाय तुरंत अधिकारियों को सूचित करें. फिलहाल पाहांग में मिले इस टुकड़े की पहचान और मूल देश का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है. ताकि यह साफ हो सके कि यह किस मिशन का हिस्सा था.