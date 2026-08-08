Iqbal Sheikh: आखिर 5 साल से तालाब में क्यों रह रहा है ये 16 साल का लड़का? पानी से बाहर न आने की वजह हैरान कर देगी

Murshidabad Water Boy Story: सोचिए, 16 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल, दोस्तों और खेलकूद में वक्त बिताते हैं, वहीं एक किशोर पिछले पांच साल से तालाबों में रह रहा है. कभी चार-पांच दिन तो कभी लगातार सात दिनों तक वह पानी से बाहर नहीं निकलता. हैरानी की बात यह है कि ऐसा वह शौक या किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करता.

उस किशोर का दावा है कि पानी से बाहर आते ही शरीर में तेज जलन और बेचैनी होने लगती है, जबकि पानी के अंदर उसे काफी अच्छा लगता है और राहत मिलती है. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के इकबाल शेख की यह कहानी जितनी हैरान करती है, उतने ही सवाल भी खड़े करती है.

कैसे इकबाल की पसंदीदा जगह बन गई तालाब

स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब पांच साल पहले इकबाल ने ज़्यादा समय बाहर बिताना शुरू किया. धीरे-धीरे तालाब उसकी पसंदीदा जगह बन गया. आज, वह बेलडांगा शहर के अलग-अलग तालाबों में पानी में डूबा हुआ अपना दिन बिताता है. यह बात लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन इकबाल के लिए इसके पीछे एक वजह है.

वह कहता है कि उसे अपने शरीर में लगातार जलन महसूस होती है. पानी से बाहर निकलते ही यह जलन बढ़ जाती है. हालांकि, पानी में वापस जाने के बाद उसे राहत महसूस होती है. दूसरे शब्दों में, जिस चीज़ से कुछ देर बाद दूसरे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इकबाल उसी पानी में वापस जाना चाहता है.

‘पानी में जाने पर जलन कम हो जाती है’- इकबाल

इकबाल इस समस्या को अपने तरीके से समझाता है. उसका दावा है कि उस पर किसी जिन्न, परी या अनदेखी ताकत का साया है. वह कहता है कि इसी वजह से उसके शरीर में जलन होती है. हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. इकबाल की कहानी सिर्फ़ हैरानी की कहानी नहीं है. यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे सही मेडिकल मदद की ज़रूरत हो सकती है. सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि इक़बाल पानी में क्यों रहता है. सवाल यह भी है कि उसे अंदर से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे पानी में रहना इतना आरामदायक लगता है? इसका जवाब तो मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगा.

इतने दिन पानी में रहने का असर अब इक़बाल के शरीर पर दिखने लगा है. आस-पास के लोगों के मुताबिक, उसके हाथ, पैर और शरीर की स्किन बहुत पीली पड़ गई है. ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से उसे सर्दी-खांसी भी हो गई है. इसका मतलब है कि जो पानी उसे आराम देता है, वही लंबे समय में नई हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है. इसके बावजूद, इक़बाल ज़्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रहना चाहता। वह बार-बार तालाब पर जाता रहता है.

इलाज में क्या हुआ?

आस-पास के लोगों ने इक़बाल को उसकी हालत का इलाज कराने की सलाह दी. वह लोकल ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी गया. हालांकि, इक़बाल का कहना है कि उसे वहां अपनी प्रॉब्लम कम करने के लिए ज़रूरी मदद नहीं मिली. इसके अलावा, उसके परिवार की आर्थिक हालत उसे लंबे समय तक इलाज के लिए किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने से रोकती है. यहीं से कहानी का एक और पहलू सामने आता है.

एक तरफ, 16 साल का लड़का ऐसी हालत में है कि उसे मेडिकल जांच करवानी पड़ रही है. दूसरी तरफ, उसका परिवार महंगा इलाज नहीं करा सकता. इस वजह से, इकबाल तालाब पर वापस आ जाता है.

पूरे इलाके में फैल गई इकबाल की कहानी

इकबाल की कहानी धीरे-धीरे पूरे इलाके में फैल गई है. अब, रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग तालाब पर आते हैं. स्कूल के बच्चे भी वहाँ आते हैं. कुछ उसे देखकर हैरान होते हैं, कुछ उससे बात करने की कोशिश करते हैं, और कई तो उसके लिए खाना भी लाते हैं. कुछ उसे मुरमुरे, बिस्किट और खाने की दूसरी चीज़ें देते हैं. लोग उसकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई असली हल नहीं निकल रहा है.