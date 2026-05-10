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खुलेआम ये क्या हो रहा है? चर्चगेट स्टेशन के बाहर कपल की अश्लीलता पर फूटा लोगों का गुस्सा, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल

मायानगरी मुंबई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जहां एक कपल लोक मर्यादा भूलकर फुटपाथ पर ही अश्लील हरकतें करने लगे. पब्लिक प्लेस से वायरल इस वीडियो में शूट करने वाले ने कपल को झड़प लगाई. इस घटना पर लोगों का जमकर गुस्सा फूटा है और कड़ा आक्रोश जताया है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

By: Kajal Jain | Published: May 10, 2026 1:20:01 PM IST

खुलेआम ये क्या हो रहा है? चर्चगेट स्टेशन के बाहर कपल की अश्लीलता पर फूटा लोगों का गुस्सा, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
खुलेआम ये क्या हो रहा है? चर्चगेट स्टेशन के बाहर कपल की अश्लीलता पर फूटा लोगों का गुस्सा, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल


इन दिनों इंटरनेट पर बड़ी अजीबोंगरीब वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें मान-मर्यादा भूलकर लोग सार्वजनिक स्थानों पर असुविधा पैदा करने लगते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक परेशान देने वाला वीडियो मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से सामने आया है, जहां एक कपल रात के अंधेरे में फुटपाथ पर अश्लील हरकतों में लिप्त नजर आ रहे हैं. वहां मौजूद एक राहगीर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और कपल को जमकर फटकार भी लगाई. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पब्लिक सेफ्टी रूल्स और लिमिट्स को लेकर बहस छेड़ दी है.

क्या है मामला?

मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहां कितने खौफनाक काम हो रहे हैं ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा. यही सच्चाई दिखाई है 9rangmedia नाम के सोशल मीडिया अकाउंट ने. इस वीडियो को शूट करने वाला व्यक्ति चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर चल रहे गलत काम को रोका. व्यक्ति दंपति को चिल्लाते हुए कह रहा है कि ओह भाई, खुले में क्या कर रहे हो?

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लोगों का गुस्सा फूटा

इस फुटेज की चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ ही मीटर की दूरी पर इसी फुटपाथ पर दूसरे लोग भी सो रहे हैं. इसके वायरल होते ही लोगों की सख्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है.जहां वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने होटलों के कमरे की ऊंची कीमतों पर मजाक किया तो कुछ लोगों ने नशे में चल रहे ऐसे कामों पर चिंता व्यक्त की है. कुछ लोगों ने शहर की खराब सुरक्षा व्यवस्था पर तंज किया है. इस वीडियो पर मुंबई के लोगों का गुस्सा फूट रहा  है और वो पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं.

क्या है पुलिस का रोल?

आपकी जानकारी के लिए  बता दें कि चर्चगेट मुंबई की वेस्टर्न लाइन का आखिरी स्टेशन है, जहां दिन-रात लोगों की आवाजाही लगी रहती है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो पर कुछ लोगों ने पब्लिक प्लेस पर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की एबसेंस पर सवाल उठाएं हैं. हालांकि इस वीडियो पर मुंबई पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान या जांच नहीं हुई है और न ही रेलवे पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है. 

ये भी पढ़ें:- Viral Video: जब पुलिस स्टेशन पहुंच गई 5 साल की मासूम, रोने के बजाए करने लगी डांस, बच्ची के रिएक्शन देख लोग हुए हैरान

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: mumbai newsMumbai Policeviral couple videoviral video
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