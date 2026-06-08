Home > अजब गजब न्यूज > जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!

जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!

मुंबई के सीईओ ने मीटिंग में ऑफिस पहुंचने की जल्दी में ऑटो वाले को Google Pay से पेमेंट कर दिया और बिना स्क्रीन देखे मीटिंग में चले गए. इधर मीटिंग में गड़बड़ हो गई, वहां पैसे भी ज्यादा चले गए लेकिन ऑटो वाले ने जो किया इंटरनेट पर तेजी से चर्च हो रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 8, 2026 5:30:18 PM IST

जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ... रो पड़ेंगे आप!
जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ... रो पड़ेंगे आप!


ऑनलाइन पेमेंट ने लाइफ को कितना आसान बना दिया है. अब कैश हो या न हो, एक बटन दबाते ही किराए-भाड़े से लेकर सब्जी-भाजी की पेमेंट सैकेंड के भीतर हो जाती है. लेकिन सावधानी न बरतें या आनन-फानन में ऑनलाइन पेमेंट किया जाए तो गलती भी हो सकती है. ऐसा ही एक मामला मुंबई के सीईओ के साथ हुआ. एक तरफ वो अपने विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग डॉइन करने की जल्दी में थे तो दूसरी तरफ बिना देखे ऑटो ड्राइवर को पेमेंट कर दी. पेमेंट में 10, 20, 50 या 100 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 15,526 रुपये एक्सट्रा पे कर दिए. बिना चेक किए वहां से चले गए. इधर मीटिंग खराब चली गई और उधर पैसे, लेकिन सीईओ साहब नहीं जानते थे कि ऑटो वाला पैसे लेकर फरार नहीं हुआ है बल्कि पैसे लौटाने के लिए इंतजार कर रहा है. इसके आगे की कहानी जानकर आप भी कहेंगे कि नेकी का सिला अच्छा ही होता है.

मीटिंग में पहुंचने की जल्दी में हुई गलती

मुंबई के जिन युवा एंटरप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम शुभम गुने है और उन्होंने अपना एक्सपीरिएंस सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किया है. शुभम लिखते हैं कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट शहर में सिर्फ एक दिन के लिए था. मुझे मीटिंग में पहुंचने की जल्दी थी. आनन-फानन में मैंने ऑटो ड्राइवर को 15,682 रुपये भेज दिए और बिना स्क्रीन चेक किए अंदर चला गया.

You Might Be Interested In

ऑटो का किराया 156 रुपये था लेकिन जल्दी-जल्दी 15,526 रुपये एक्सट्रा भेज दिए. इसी के साख सुबह खराब हो गई. इधर क्लाइंट के साथ मीटिंग वैसी नहीं रही, जैसी सोची थी. ऐसे में शुभम निराश हो गए. ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई हो.

एक पल में सब कुछ बदला

जब निराश मन से शुभम बिल्डिंग के बाहर आए तो देखा कि बाहर वही ऑटो ड्राइवर अल्ताफ इंतज़ार कर रहा था जिसने सुबह ऑफिस ड्रॉप किया था. शुभम लिखते हैं कि अल्ताफ मेरी तरफ आया और बोला कि आपने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दी है.

Mumbai CEO Shubham Gune Auto Driver Altaf Honesty Viral Story Online Payment

ऐसा बोलते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूरी 15,682 रुपये की पेमेंट वापस भेज दी. एक भी पैसा नहीं रखा. हालांकि अल्ताफ की जगह कोई और होता है तो चुपचाप वहां से चला जाता लेकिन अल्ताफ ने अपने खाते में ज्यादा पैसे देखते ही भांप लिया कि कुछ तो गलती है, इसलिए फुटपाथ पर रुका रहा, ताकि पैसे लौटा सके.

फिर तो क्लाइंट भी मान गया

शुभम बताते हैं कि मैंने उसे किराए के 156 रुपये रखने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और सारे पैसे लौटा दिए. मैने कहा कि तुम्हारी राइड थी, तुमने इंतजार किया और ये पैसे भी तुम्हारे हैं, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए और मुसकुराते हुए कहा कि सर, दिन की शुरुआत हम दोनों के लिए है.

Mumbai CEO Shubham Gune Auto Driver Altaf Honesty Viral Story Online Payment

आपका दिन आगे अच्छा जाएगा. बस इतना ही, न दिखावा, न उम्मीद और न एहसान, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत. इसका नतीजा यह हुआ है कि 7 दिनों बाद उसी विदेशी क्लाइंट का फ़ोन आ गया जो मीटिंग से बिल्कुल खुश नहीं था. और क्लाइंट ने साथ काम करने का ऑफर दिया.

नेकी का सिला?

शुभम ने अपने पर्सनल अकाउंट पर यह भी लिखा कि वो मूमेंट नहीं भूल सकता जब क्लाइंट ने साथ काम करने की बात कही. मुझे वो मीटिंग याद नहीं आई, बल्कि सुबह का वो 7 बजे का नजारा अचानक से याद आ गया. जिसने मुझे सबसे मुश्किल दिन में यह सिखाया कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं.उसने किराया नहीं था लेकिन मैंने अपने स्वेच्छा से 500 रुपये अल्ताफ को ऑनलाइन पे कर दिए. 

ये भी पढ़ें:- क्या यही है ‘अतिथि देवो भव:’? मनाली में विदेशी महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर उबल पड़ा लोगों का गुस्सा, CCTV फुटेज वायरल!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं नेहल चुडासमा, जिन्होंने ब्राइडल लुक में तस्वीरें की...

June 8, 2026

Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ...

June 8, 2026

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026
जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!
जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!
जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!
जल्दी-जल्दी में ऑटो ड्राइवर को भेज दिए ₹15,526 एक्स्ट्रा, मीटिंग भी बिगड़ी और पैसे भी डूबे; फिर फुटपाथ पर जो हुआ… रो पड़ेंगे आप!