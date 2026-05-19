बेडरूम में जाते ही गर्भवती पत्नी के उड़े होश, मां के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, भाई निकला अवैध संबंध से हुआ ‘सौतेला बेटा’

Viral News in Hindi: इन दिनों ऐसी-ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे देख-सुन और पढ़कर हैरानी तो होती ही है, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला तो है ही, पढ़कर आपका भी दिमाग हिल जाएगा! दरअसल 40 साल की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर लिखा है कि उसके पति का उसकी मां के साथ अवैध संबंध था.

महिला ने जिस पति के साथ 22 साल बिताए, उसके बारे में जब ये राज पता चला, तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई. महिला को पता चला कि उसका पति कई सालों से उसकी ही मां के साथ रिलेशनशिप में था.

मां के साथ बेडरूम में था पति

उसने बताया कि वह सात महीने की प्रेग्नेंट थी और एक ट्रिप से अचानक घर लौटी थी. उसे अंदाजा भी नहीं था कि कमरे में उसके पीछे क्या चल रहा है. जब वह अपने बेडरूम में गई, तो उसने अपने पति को अपनी ही मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया.

महिला ने लिखा कि यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मां उस पर चिल्लाने लगी और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहने लगी. यह देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे.

18 साल की उम्र से था अवैध संबंध

इसके बाद अपने पति से सच जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि यह रिश्ता तब से चल रहा है, जब वह सिर्फ 18 साल का था. इसका मतलब था कि दामाद और सास शादी से पहले भी सीक्रेट रिलेशनशिप में थे.

फिर यह पता चला कि जुड़वां भाई और छोटा भाई, जिन्हें महिला बचपन से अपना भाई मानती थी वे उसके पति और उसकी मां के रिश्ते की देन निकले. मतलब, जिन बच्चों को उसने प्यार से गोद में खिलाया था, वे असल में उसके पति के बेटे थे.

दोनों एक ही शख्स से हुई प्रेग्नेंट

चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पति अक्सर उसकी मां का साथ छोड़कर सीधे उसके पास सोने चला जाता था. एक बार एक हफ्ते के अंदर ही महिला और उसकी मां दोनों एक ही शख्स से प्रेग्नेंट हो गईं और उसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है.

यह डरावना सच जानने के बाद औरत ने चुप रहने के बजाय सच बताने का फैसला किया. उसने अपने पिता को बताया. यह सुनकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी पत्नी ने इतने सालों तक उन्हें और उनकी बेटी दोनों को धोखा दिया था. अब वह अपने पति से तलाक लेने की प्रोसेस में है. वहीं महिला अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही है.