Most Expensive Egg: इस मुर्गी का एक अंडा बना सकता है अमीर… कीमत सुनते ही लोग शुरू कर देते हैं अपना फार्म!

Most Expensive Chicken Egg: एक ऐसी मुर्गी, जिसका पूरा शरीर कोयले जैसा काला… और जिसका एक-एक अंडा हजारों रुपये का! क्यों इतना कीमती है ये रहस्यमयी ऐयम सेमानी? इसका राज छिपा है इसकी दुर्लभ नस्ल और अनोखी काली बनावट में.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 12, 2025 4:19:48 PM IST

Most Expensive Chicken Egg: आम तौर पर हम बाजार में मिलने वाले सफेद या ब्राउन अंडे को 10–15 रुपये में खरीद लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मुर्गी भी है जिसके अंडे की कीमत हजारों रुपये तक पहुंच जाती है? ये सिर्फ एक अंडा नहीं, बल्कि एक दुर्लभ नस्ल और अनोखे गुणों की वजह से खास माना जाने वाला अंडा है.

ऐयम सेमानी इंडोनेशिया की एक अनूठी नस्ल है, जिसे उसके पूरे काले शरीर की वजह से पहचाना जाता है. इसकी खासियत ये है कि केवल पंख ही नहीं, बल्कि चोंच, त्वचा, मांस, हड्डियां और यहां तक कि अंदरूनी अंग भी गहरे काले होते हैं. इस दुर्लभ विशेषता को फाइब्रोमेलानोसिस कहा जाता है, जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंगद्रव्य बहुत अधिक मात्रा में बनता है. यही इसे दुनिया की सबसे असाधारण मुर्गियों में शामिल करता है.

 कितना महंगा है इसका अंडा?

ऐयम सेमानी का मांस और चूजे तो लाखों रुपये तक बिक सकते हैं, पर इसका अंडा भी साधारण नहीं है. अमेरिका और यूरोप में सेवन योग्य (फर्टाइल) अंडे 30–50 डॉलर यानी लगभग 2,500 से 4,100 रुपये तक बिकते हैं. एक चूजा करीब 16,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

ये कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये नस्ल बहुत दुर्लभ है और इसकी जेनेटिक शुद्धता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है.

 काला शरीर, लेकिन अंडा सफेद!

अक्सर लोग मानते हैं कि इतनी काली मुर्गी का अंडा भी काला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐयम सेमानी का अंडा सामान्य क्रीमी-सफेद रंग का होता है. खाने वाले सामान्य अंडों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती. ज्यादा महंगी कीमत फर्टाइल अंडों की होती है, जिनसे चूजे निकाले जा सकते हैं.

इसके मांस को भी अनोखे स्वाद और पारंपरिक मान्यताओं के कारण खास माना जाता है.

 धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में इस मुर्गी को शुभ माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसके काले मांस का उपयोग पारंपरिक दवाओं में भी किया जाता है. कई अनुष्ठानों में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है.

दुनिया की अन्य महंगी मुर्गियां

ऐयम सेमानी अकेली महंगी नस्ल नहीं है. दुनिया में कई और नस्लें हैं जिनकी कीमतें चौंकाने वाली हैं.

 डोंग ताओ (वियतनाम) – भारी और मोटी टांगों वाली यह नस्ल करीब 1.6 लाख रुपये तक में बिकती है.
 डेथलेयर – अंडा देने की क्षमता के लिए मशहूर, कीमत 20,000 रुपये से ऊपर.
 लीज फाइटर, ओरपिंगटन, ओलैंडस्क ड्वार्फ, स्वीडिश ब्लैक – कीमतें 8,000 से 12,500 रुपये के बीच.

इनकी लोकप्रियता का कारण उनकी सुंदरता, दुर्लभता और कुछ मामलों में लड़ाई की क्षमता है.

 भारत के महंगे अंडे 

भारत में भी कुछ नस्लें हैं जिनके अंडे सामान्य अंडों से कहीं महंगे बिकते हैं.

 असील (देसी लड़ाकू नस्ल) के अंडे लगभग 100 रुपये प्रति पीस बिकते हैं.
 असील मुर्गियां साल में कम अंडे देती हैं, इसलिए इनके अंडों की कीमत ज्यादा रहती है.
 कई जगहों पर इन्हें पारंपरिक तौर पर औषधीय गुणों वाला माना जाता है.

 

