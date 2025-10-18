Ajab-Gajab: नहीं मिला पार्टनर…तो ‘कुकर’ से ही रचा ली शादी, पहला बोला ‘कबूल है’; फिर जो हुआ…

Marriage With Cooker: सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसके लिए लोग खुद अजब-गजब (Ajab-Gajab News) कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं. कुछ लोग हॉट डांस करते हैं, तो कुछ लोग कॉमेडी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करते हैं. सबकी कोशिश यही होती है कि वह जल्द से जल्द फेमस हो जाएं. इनमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जो समाज के लिए भी उदाहरण बनते हैं. वहीं कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें आप सबके सामने देख भी नहीं सकते हैं. आज हम एक ऐसी ही खबर के बारे में बताने जा रहे हैं. जो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.

शख्स ने की कुकर से शादी

एक फेसबुक पोस्ट में बताया गया है कि- जब एक शख्स को (Marriage With Cooker) भरोसेमंद बीवी नहीं निलने पर खाने पकाने वाले कुकर से ही शादी रचा ली. यह सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा. सुनने में यह काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना सच में हुई है. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आग की तरह वायरल हो रहा है. काफी जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि- कुकर से शादी रचाने वाले इस शख्स का नाम खोइरुल अनम है. उसने शादी करते समय बकायदा शादी वाली शेरवानी पहनी हुई है. खोइरुल अनम ने जो तस्वीरें शेयर की हैं. वह सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है.

शादी के चार दिन बाद पलटा खेल

तस्वीरों में खोइरुल अनम ने अपनी होने वाली बीवी को भी दुल्हन वाला कपड़ा पहनाया है. बता दें कि वह इंडोनेशिया का रहने वाला है. शादी करते समय दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं. वह एक तस्वीर में अपनी बीवी कुकर को चूमते हुए भी नजर आ रहा है. वहीं एक और तस्वीर में खोइरुल शादी के कागज पर साइन कर रहा है. इस खबर के वायरल होने के बाद लोग इसी पर बातचीत कर रहे हैं. बता दें कि, यह घटना साल 2021 की है. उस समय खोइरुल अनम ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि-

‘मैंने अपने चावल बनाने वाले कुकर से ही शादी करने का फैसला किया है. क्योंकि वह हमेशा प्रेमपूर्ण और खाना पकाने में अच्छा था. सोशल मीडिया पर यह पुरानी पोस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. लेकिन शादी के चार दिन बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया था. उन्होंने लिखा कि- अब हम कुकर से अलग हो रहा है. क्योंकि यह सिर्फ खाना बना सकता है.

