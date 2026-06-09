रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो! मज़दूर के सिर चढ़ा ऐसा ‘जुनून’, भारी-भरकम बाइक को खिलौने की तरह उठा डाला!

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज़ हज़ारों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुआ है जिसे आप स्क्रीन बार-बार लूप पर देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई समझिए या सोशल मीडिया कंटेंटे. यह वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. वीडियो में एक शख्स ने अपनी पावर और बैलेंस से हैरतअंगेज काम कर देता है जिसे देखकर लगो भी उसे ‘सुपरह्यूमन’ और ‘असली बाहुबली’ कहने लगते हैं.

जब सिर पर उठाई भारी-भरकम सवारी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस रील में आप देख सकते हैं कि एक नीले रंग की बस खड़ी है और उसके पीछे छत तक पहुंचने के लिए लोहे की पतली सीढ़ी लगी है. तभी वहां एक साधारण सा दिखने वाला एक मज़दूर आता है. लेकिन वहां खड़े लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वह शख्स एक भारी-भरकम स्पोर्ट्स बाइक को किसी मामूली बैग या बोरी की तरह उठाकर अपने सिर पर रख लेता है.

जी हां. आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी बाइक का वजन कम से कम 100 से 150 किलो के बीच होगा. लेकिन शक्स ने सिर्फ बाइक को उठाया ही नहीं, सिर पर रखकर इस तरीके से बैलेंस किया कि आपकी सांसें भी पलभर के लिए थम जाएंगे.

बैलेंस देखकर घूरते रह गए लोग

वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे शख्स ने मोटरसाइकिल को अपने सिर पर बैलेंस किया है और बिना किसी सहारे के बस के पीछे लगी सीढ़ियों पर धीरे-धीरे चढ़ रहा है. मजदूर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है. जबकि रीढ़ की हड्डियों का संतुलन, पैरों की ताकत और गर्दन का कंट्रोल ऐसा था मानो सिर पर कुछ रखा ही नहीं. खैर, शख्स सीढ़ियों पर चढ़ता है और मोटरसाइकिल को पूरी सुरक्षा के साथ बस की छत तक पहुंचा देता है.

चौंकाने वाली तो यह है कि जिस मोटरसाइकिल को शख्स बिना किसी सहारे के उठा रहा था, अब 4 लोग मिलकर उसे बस की छत पर उतारते नजर आ रहे हैं. इस पूरी घटना को वहां खड़े एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स बाहुबली-बाहुबली लिख रहे हैं.

इस जाबांज मज़दूर के इस कारनामे को वहाँ खड़े किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से ही इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ है।

सलाम है इस मज़दूर को

यह वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर (X) और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो की आड़ में लोगों ले लाखों व्यूज बटोर लिए हैं और यूजर्स भी कमेंट करके शख्स की काबिलियत को सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह तो मार्वल का सुपरहीरो है. हॉलीवुड वाले इन्हें अपनी फिल्मों में लो. अन्य यूजर ने इमोशनल कमेंट लिखा है कि लोग इसे स्टंट कह रहे हैं लेकिन यह पेट की आग और मज़दूर की बेबसी है जो उसे इतना मजबूत बना देती है. दिल से सम्मान है इस भाई को. अन्य यूजर ने लिखा है कि बाहुबली फिल्म का वो शिवलिंग उठाने वाला सीन तो ग्राफिक्स था लेकिन यह बंदा तो असली का बाहुबली निकला.

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