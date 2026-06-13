पोते-पड़पोते ने नहीं की सेवा, तो 89 साल की बुजुर्ग दादी ने वापस ले ली 7.5 एकड़ जमीन! कोर्ट में ऐसे सिखाया सबक!

आज के दौर में रिश्तों की अहमियत जमीन-जायदाद और पैसों के आगे फीकी पड़ती जा रही है. रोजाना ऐसे दर्जनों मामले सामने आते हैं जहां प्रॉपर्टी के लालच में झूठे वादे किए जाते हैं लेकिन जब सब कुछ हासिल हो जाए तो अपनों को ही जिम्मेदारियों से दूर भागते देखा जाता है. ऐसा ही रिश्तों को शर्मनसार करने वाला मामला महाराष्ट्र के लातूर से सामने आ रहा है जहां एक 89 साल की बुजुर्ग महिला इस आस में 7.5 एकड़ की जमीन अपने पोतों-पड़पोतों के नाम लिख देती है कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, देखभाल करेंगे और जीवन के आखिरी पड़ाव में सहायता करेंगे, लेकिन जब दोनों ने ने प्रॉपर्टी मिलते ही अपनी दादी को नजरअंदाज कर दिया और देखभाल करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो दादी ने हार मानने के बजाय कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना. बुजुर्ग महिला ने न्याय के लिए वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण (Senior Citizen Tribunal) का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने भी दादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन-जायदाद की गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया और पूरी 7.5 एकड़ जमीन वापस बुजुर्ग महिला के नाम कर दी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना महाराष्ट्र के लातूर जिले के करसा गांव की है जहां 89 साल की हौसाबाई लहाड़े करीब 3 हेक्टेयर (लगभग 7.5 एकड़) खेती की जमीन की मालकिन थीं. बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्होंने एक रजिस्टर्ड ‘गिफ्ट डीड’ बनाई और पूरी जमीन अपने पोते और पड़पोते के नाम लिख दी.

जमीन ट्रांसफर करने के पीछे शर्त यह थी कि ये दोनों मिलकर दादी की बुढ़ापे में सेवा करेंगे, खाने-पीने और दवाइयों का खर्च उठाएंगे. लेकिन जैसे ही जमीन हाथ आई, दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और बूढ़ी दादी को बेसहारा छोड़ दिया.

दादी ने चला दिया कानून का चाबुक

बताया जा रहा है कि हौसाबाई लहाड़े की अपनी कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने भाई के बच्चों को गोद ले लिया था. पोते-पड़पोते के इस विश्वासघात के बाद हौसाबाई ने अन्य लोगों की तरह आंसू नहीं बहाए. मजबूरी के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने हक की लड़ाई लड़ी और धोखेबाज़ पोते-पड़पोते के चंगुल से अपनी 7.5 एकड़ उपजाऊ जमीन वापस छीन ली.

हौसाबाई लहाड़े ने बिना देर किए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल (वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण) से मदद की गुहार लगाई और ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007’ के तहत केस दर्ज करा दिया.

कोर्ट ने सुना दिया ऐतिहासिक फैसला

ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी रोहिणी नरहे-विरोले ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. दोनों पक्षों की दलीलें भी सुनीं. कोर्ट ने पाया कि पोते और पड़पोते ने जमीन लेने के बाद बुजुर्ग महिला के साथ धोखा किया. कोर्ट ने साफ कहा कि बुजुर्गों की देखभाल करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी भर नहीं है. लेकिन प्रॉपर्टी इस शर्त पर ट्रांसफर की गई है कि आप उनकी देखभाल करेंगे तो आप कानूनन जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य हो जाते हैं.

इसी के साथ कोर्ट ने दादी की ‘गिफ्ट डीड’ को रद्द कर दिया और उनकी 7.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक तुरंत वापस दिलाया. इतना ही नहीं, विवादित अवधि के दौरान दादी की जमीन से जितनी भी फसलों की कमाई, सरकारी सब्सिडी या फसल बीमा का पैसा पोते-पड़पोते ने लिया, वो सब लौटाना होगा. कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि दादी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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