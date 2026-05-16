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Loan Recovery Viral Video: आईडी कार्ड पूछने पर एजेंट ने सरेआम काटा बवाल, वीडियो देखकर लोग बोले- ये रिकवरी है या गुंडागर्दी?”

महाराष्ट्र के बदलापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक लोन रिकवरी एजेंट बिना उचित पहचान और अनुमति के सोसाइटी में पहुंचा. इस घटना से जुड़ी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें सोसाइटी के रहवासी और एजेंट आपस में बहस और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

By: Kajal Jain | Published: May 16, 2026 9:38:41 AM IST

Loan Recovery Viral Video: आईडी कार्ड पूछने पर एजेंट ने सरेआम काटा बवाल, वीडियो देखकर लोग बोले- ये रिकवरी है या गुंडागर्दी?"
Loan Recovery Viral Video: आईडी कार्ड पूछने पर एजेंट ने सरेआम काटा बवाल, वीडियो देखकर लोग बोले- ये रिकवरी है या गुंडागर्दी?"


इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में महाराष्ट्र के बदलापुर की रिहायशी सोसाइटी का एक फ्लैट दिखाया जा रहा है, जिसमें बजाज फाइनंस का एक लोन रिकवरी एजेंट वहां के एक निवासी के साथ तीखी बहस करना नजर आ रहा है. ये पूरी घटना सोसाइटी की ही एक महिला से रिकॉर्ड की है, जिसमें रिकवरी एजेंट न सिर्फ गुस्से में आग बबूला नजर आ रहा है, बल्कि निवासियों पर हमला भी कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

इस घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि जब रिकवरी एजेंट बिना किसी जानकारी के अचानक निवास पर पहुंचा तो उससे ऑफिशियल आईडी दिखाने के लिए कहा गया. इतने में ही रिकवरी एजेंट भड़क गया और ग्राहक के साथ मारपीट करने लगा.

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ग्राहक को दी धमकी

इस घटना के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे. इस वीडियो में रिकवरी एजेंट ग्राहक को धमकी भी देता है. इस वीडियो में दिखाए जा रहे व्यकित को ग्राहक महिला का पड़ोसी बताया जा रहा है,जो रिकवरी एजेंट से सोसाइटी परिर में घुसने की परमिशन और पहचान पत्र के बारे में पूछता है, जबकि महिला घटना को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है. रिकवरी एजेंट के इस व्यवहार पर व्यक्ति स्पष्ट करता है कि लोन अकाउंट पर्सनली उसका नहीं है.

ग्राहक सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने रिकवरी के दौरान ग्राहक की सुरक्षा और पेशेवर आचरण पर सावल खड़े किए हैं. कुछ यूजर्स ने ग्राहकों की लोन चुकाने में की जाने वाली लापरवाही का उल्लेख किया है तो कुछ यूजर्स ने रिकवरी एजेंट के ऐसे व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

क्या कहते हैं RBI के नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, यदि रिकवरी एजेंट आपके घर लोन रिकवरी के लिए आते हैं तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के सख्त निर्देश हैं कि ग्राहकों से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क किया जा सकता है. यदि कोई अपने आप को रिकवरी एजेंट बताता है तो आप सबसे पहले बैंक या कंपनी की ऑफिशियल आईडी और बैंक का ऑथराइज्ड लैटर मांग सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एजेंट मना नहीं कर सकता है. यदि फिर भी आपके साथ धमकी या बदसलूकी की जाती है तो तत्काल कंपनी के कस्टमर केयर नंबर या पुलिस हेल्पलाइ पर कॉल करके सहायता मांग सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- जब ट्रेन के टॉयलेट से उड़ने लगीं चिंगारियां; वायरल वीडियो ने उड़ाई लोगों की नींद, कभी भूल नहीं पाएंगे ये घटना!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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