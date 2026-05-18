Home > अजब गजब न्यूज > Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़

Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़

Viral ATM Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.अगर कोई व्यक्ति एटीएम से 100 रुपये निकाल रहा था तो मशीन से सीधे 500 रुपये निकल रहे थे. इतना ही नहीं, 400 रुपये निकालने पर लोगों को 2000 रुपये तक मिल रहे थे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 18, 2026 3:10:57 PM IST

ATM बना ‘पैसों की मशीन’
ATM बना ‘पैसों की मशीन’


Viral ATM Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एटीएम अचानक जरूरत से ज्यादा पैसे देने लगा. जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वह दंग रह गया. कई लोग इसे किस्मत का खेल बता रहे हैं तो कुछ लोग इस पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मामला महाराष्ट्र के वसई इलाके का है, जहां एक ATM मशीन में तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को तय रकम से कई गुना ज्यादा कैश मिलने लगा. यह खबर फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

You Might Be Interested In

 100 की जगह निकल रहे थे 500 रुपये

जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एटीएम से 100 रुपये निकाल रहा था तो मशीन से सीधे 500 रुपये निकल रहे थे. इतना ही नहीं, 400 रुपये निकालने पर लोगों को 2000 रुपये तक मिल रहे थे.शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद मशीन में कोई छोटी तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन जब लगातार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया.

 ATM के बाहर लग गई लोगों की भीड़

जैसे ही इलाके में यह खबर फैली कि एटीएम ज्यादा पैसे दे रहा है, वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी. कई लोग बार-बार पैसे निकालने की कोशिश करते नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी लोगों की हलचल साफ दिखाई दे रही है.कुछ यूजर्स इस घटना को “लॉटरी लगना” बता रहे हैं, जबकि कई लोग बैंक की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

 बैंक प्रशासन ने तुरंत बंद करवाई सेवा

मामले की जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ATM सेवा बंद कर दी. शुरुआती जांच में इसे तकनीकी गड़बड़ी माना जा रहा है.हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मशीन में यह समस्या कैसे आई. बैंक की तरफ से मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

 सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

यह घटना इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

किसी ने लिखा, ‘ऐसा ATM हमारे इलाके में भी लगवा दो.’
तो किसी ने मजाक में कहा, ‘ये मशीन नहीं, खुशियों का दरवाजा है.’

Tags: ATM viral videoextra cash withdrawalMaharashtra ATM glitch
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026
Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़
Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़
Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़
Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़