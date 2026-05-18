Viral Video: ATM बना ‘पैसों की मशीन’, 100 निकालो तो 500 और 400 पर मिल रहे थे 2000, लोगों की लग गई भीड़

Viral ATM Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एटीएम अचानक जरूरत से ज्यादा पैसे देने लगा. जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वह दंग रह गया. कई लोग इसे किस्मत का खेल बता रहे हैं तो कुछ लोग इस पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.
बताया जा रहा है कि मामला महाराष्ट्र के वसई इलाके का है, जहां एक ATM मशीन में तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को तय रकम से कई गुना ज्यादा कैश मिलने लगा. यह खबर फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
100 की जगह निकल रहे थे 500 रुपये
जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एटीएम से 100 रुपये निकाल रहा था तो मशीन से सीधे 500 रुपये निकल रहे थे. इतना ही नहीं, 400 रुपये निकालने पर लोगों को 2000 रुपये तक मिल रहे थे.शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद मशीन में कोई छोटी तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन जब लगातार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया.
ATM के बाहर लग गई लोगों की भीड़
जैसे ही इलाके में यह खबर फैली कि एटीएम ज्यादा पैसे दे रहा है, वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी. कई लोग बार-बार पैसे निकालने की कोशिश करते नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी लोगों की हलचल साफ दिखाई दे रही है.कुछ यूजर्स इस घटना को “लॉटरी लगना” बता रहे हैं, जबकि कई लोग बैंक की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.
बैंक प्रशासन ने तुरंत बंद करवाई सेवा
मामले की जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ATM सेवा बंद कर दी. शुरुआती जांच में इसे तकनीकी गड़बड़ी माना जा रहा है.हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मशीन में यह समस्या कैसे आई. बैंक की तरफ से मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.
सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे
यह घटना इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
किसी ने लिखा, ‘ऐसा ATM हमारे इलाके में भी लगवा दो.’
तो किसी ने मजाक में कहा, ‘ये मशीन नहीं, खुशियों का दरवाजा है.’
Maharashtra- An incident involving a technical glitch at an ATM machine has come to light in Vasai, where a customer received a ₹500 note instead of the ₹100 they attempted to withdraw. When the customer initiated a withdrawal of ₹100 at this ATM—located at Golani Naka in… pic.twitter.com/NL4pEcC76a
— Dharm (@dhram00) May 18, 2026