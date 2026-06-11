लोहे की मजबूत बॉडी... फिर भी क्यों 'बम' की तरह फट जाता है LPG सिलेंडर? इसके पीछे की वजह आपको भी कर देगा हैरान!

आज से कई साल पहले तक महिलाएं मिट्टी के चूल्हे या अंगीठी पर खाना पकाती थीं. चूल्हे पर लकड़ी-कंडे जलाने से निकलने वाला धुआं महिलाओं के फेंफड़े जाम कर देता था. बैठने की व्यवस्था नहीं थी जिससे घुटनों की समस्याएं हो जाती थीं. बड़े परिवारों में कई सदस्यों का खाना पकाने में समय भी ज्यादा लगता था, लेकिन आज की आधुनिक व्यवस्थाओं ने समय से लेकर प्राकृतिक संसाधनों की बचत पर गौर किया है. जैसा कि हर आधुनिक तकनीक अपने लाभ-हानियों से घिरी होती है. ठीक वैसे ही लोहे की बॉडी वाले गैस सिलेंडर के भी अपने जानलेवा खतरे हैं. किचन में गैस सिलेंडर लगाकर कई घंटों तक पकने वाला खाने कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं लेकिन जरा सी लापरवाही आमजनी जैसी घटनाएं भी उत्पन्न कर देती हैं. अक्सर देखा गया है कि गैस सिलेंडर फटने से न जाने कितने घरों में नुकसान होता है. लोगों की जान तक चली जाती है लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब सिलेंडर की बॉडी मजबूत लोहे की बनी होती है तो अचानक सिलेंडर कैसे फट जाता है? आज इसके पीछे की वजह बताते हैं-

अचानक क्यों फट जाता है सिलेंडर?

अगर कोई आपसे कहे कि सिलेंडर अचानक फट गया तो विश्वास मत कीजिएगा. क्योंकि लोहे की मजबूत बॉडी से बना सिलेंडर अचानक नहीं फट सकता. इस पूरी प्रोसेस में 5 से 10 मिनट का समय लगता है. सिलेंडर फटने के ज्यादातर मामले गैस की लीकेज, बिजली के उपकरणों में आगजनी, शॉट सर्किट या गर्म जगह पर रखने की वजह से होते हैं.

ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर में कोई लीकेज तो नहीं है.

गैस सिलेंडर को लाइट बोर्ड, बिजली के उपकरण या चूल्हे से सटाकर तो नहीं रखा.

सिलेंडर में गैस की कमी से बनने वाले दबाव के कारण भी अचानक फटने की घटना हो सकती है.

दुर्घटना का मेन कारण

अभी तक आपने दवाई, दूध, फूड प्रोडक्ट, ड्रिंक जैसी तमाम चीजों की एक्सपायरी डेट देखी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है. जी हां. सिलेंडर की बॉडी पर A, B, C, D के साथ कुछ नंबर्स भी अंकित होते हैं, जो बताते हैं कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है लेकिन आप सिर्फ सिलेंडर का वजन चेक करके घर के अंदर रखवा लेते हैं. और यही लापरवाही एक जिन बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है

कैसे पहचानें एक्सपायरी डेट

गैस सिलेंडर की बॉडी पर अंकित A, B, C, D नंबर से आप सिलेंडर की एक्सपायरी पहचान सकते हैं. खराब सिलेंडर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. यह नंबर बताते हैं कि आपका सिलेंडर कब तक एक्सपायर यानी खतरे के दायरे में आ जाएगा.

A- जनवरी से मार्च

B- अप्रैल से जून

C- जुलाई से सितंबर

D- अक्टूबर से दिसंबर

एल्फाबेट्स के पीछे लिखी संख्या सिलेंडर के डेडलाइन वर्ष की आखिरी दो संख्या को दर्शाती है. उदाहरण के लिए सिलेंडर पर लिखा है- A.25 यानी आपका सिलेंडर जनवरी-मार्च 2025 तक ही वैलिड था. या फिर D.27 लिखा है तो आपका सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2027 तक वैलिड रहेगा.

गैस सिलेंडर में आग लगने पर क्या करें?

एक्सपर्ट बताते हैं कि कभी-भी सिलेंडर एक दम नहीं फटता. यह 10-15 मिनट की प्रक्रिया होती है इसलिए सिलेंडर को लापरवाही से न रखें और लीकेज का ध्यान रखें. फिर भी सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसके ऊपर लगे नोजल बटन को घुमाकर बंद कर दें.

यदि गैस चूल्हे या पाइप में आग लगी है तो नॉब को बंद कर दें.

खाना पकाने के बाद और रात को सोने से पहले रेगुलेटर को भी बंद करना चाहिए.

आग लगने पर तुरंत सूती चादर, कंबल या टॉवल को पानी में पूरी तरह गीला करके सिलेंडर पर लपेट दें.

आगजनी होने की स्थिति में गैस चूल्हे पर भी गीला कपड़ा डाल दें.

यह सावधानी भी बरतें

कभी-भी गैस एजेंसी के डिलिवरी मैन से जंग लगा सिलेंडर नहीं खरीदना चाहिए. जब भी सिलेंडर की डिलीवरी हो तो पहले नोजल पर लगी सील को खींच कर देखें. अगर सील टूटी हो या डैमेज हो या हल्के से खींचने पर भी निकल कर बाहर आ जाए तो सिलेंडर वापस कर दें. कमजोर सील या बिना सील वाला सिलेंडर भूल कर भी ना खरीदें. यदि डिलीवरी मैन आना-कानी करता है तो गैस एजेंसी के कस्टुमर केयर नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं.

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