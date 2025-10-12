एक गांव जहां घर-घर होता है ‘जादू-टोना’, कोई नहीं रह सकता काले जादू से दूर; कदम-कदम पर मायाजाल!

Black Magic Village Mayong : भारत में एक ऐसा गांव मैजूद हैं, जहां खुलकर काला जादू किया जाता है. असम (Assam) का ये गांव मोरीगांव जिले में बसा हुआ है. इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है. लोग इसे काले जादू की राजधानी (Black Magic Village) के नाम से भी जानते हैं. इस गांव का हर व्यक्ति तंत्र-मंत्र जानता है. इस गांव का इतिहास काले जादू और भूतिया कहानियों से भरा हुआ है. इस गांव का नाम मायोंग है.

नाम के पीछे छिपा रहस्य

कुछ लोगों का कहना है कि मायोंग (Mayong) संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है. जिसका हिंदी में मतलब होता है भ्रम. इस गांव के लोगों के मुताबिक, इस नाम के पीछे कई रहस्य जुड़े हुए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि घटोत्कच मायांग से कई जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था. इसी कारण लोग काले जादू का अभ्यास करने यहां के जंगलों में आते हैं. इस गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग को भी काला जादू आता है. यहां के लोग काले जादू का अभ्यास करते रहते हैं. कुछ लोगों के मुताबिक, वह भविष्य भी बता सकते हैं.

हर घर में होता है काला जादू

यहां अगर कोई बीमार पड़ता है तो वह दवाई से नहीं बल्की काले जादू से ठीक होता है. लोगों के मुताबिक, उनकी यह शक्तियां पीढ़ियों से चली आ रही है. वह लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने और भूत-प्रेत की बला हटाने में सहायता करते हैं. असम का गांव मायोंग धीरे-धीरे लोगों की घूमने की जगह बनता जा रहा है. इतनी सारे रहस्य होने के कारण लोगों को यहां घूमने का मन करने लगता है. अगर आप भी एडवेंचर पसंद करते हैं, तो इस गांव में घूम सकते हैं. यह घूमने-फिरने की बहुत दिलचस्प जगह है. यहां आप काला जादू भी देख सकते हैं. असम में होने के कारण यह गांव काफी ज्यादा सुंदर भी है.

मायोंग का मायावी कुंड

बता दें कि यहां कई ऐसी मूर्तियां भी हैं, जो शायद कभी इंसानों ने देखी भी ना हो. मायोंग के भीतर एक कुंड भी है. मान्यता के अनुसार, कुंड का पानी तंत्र के कारण कभी भी नहीं सूखता है. चाहे कोई भी स्थिति हो. इस कुंड के ऊपर ऐसी चीजें हैं, जिनपर मंत्र लिखे हुए हैं. अगर कोई इंसान उन मंत्रों को पढ़ लेता है, तो वह सिद्धि हासिल कर सकता है.

