'वो गोल्ड डिगर नहीं, मैं खुद डायमंड डिगर था'... ललित मोदी ने बताया क्यों पोस्ट की थी सुष्मिता संग वो पिक्चर्स? जिस पर मचा भयंकर बवाल!

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने न सिर्फ आईपीएल जर्नी और पर्सनल लाइफ को लेकर बात की, बल्कि पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए. ललित मोदी ने साफ कहा कि सुष्मिता पैसों की वजह से उनके साथ नहीं थीं. ह्यूमन्स ऑफ बॉबे को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन की गोल्ड डिगर वाली बात को खारिज किया और फोटो पोस्ट करने के पीछे की कहानी भी बताई.

गोल्ड डिगर नहीं है सुष्मिता

साल 2022 में ललित मोदी और सुष्मिता सेन का रिलेशनशिप ओपन होने पर लोगों ने एक्ट्रेस को गोल्ड डिगर कहकर ट्रोल किया था. उन सभी आलोचनाओं को करारा जवाब देते हुए ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता सेन एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वूमन हैं जो अपने खर्चे खुद उठाना पसंद करती हैं.

ललित मोदी थे डायमंड डिगर

ट्रोलर्स की बात पर ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता गोल्ड डिगर नहीं है बल्कि वो खुद रिलेशनशिप में एक डायमंड डिगर थे. रिलेशनशिप के दौरान सुष्मिता ने उन्हें किसी भी चीज की पेमेंट नहीं करने दी. ललित मोदी ने जोर देकर कहा कि मेरे जानने वालों में किसी के भी पास इतने हीरे नहीं है जितने सुष्मिता के पास हैं, जो सुष ने खुद खरीदे हैं. उनका खुद का डायमंड आउटलेट है. और सबसे बड़ी बात कि वो किसी से कुछ भी नहीं लेती.

पर्सनल पिक्चर्स पर बोले ललित

ललित मोदी ने अपने और सुष्मिता की 4 साल पहले पोस्ट की गई पिक्चर्स के बारे में भी बताया. ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता एक खूबसूरत, कामयाब और अपने दम पर बनी महिला हैं. वो सच में हीरा हैं. उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ थे और फोटो उनके सामने पोस्ट की थी. सुष्मिता को नहीं लगा था कि मैं इसे सच में पोस्ट कर दूंगा. इस बात पर हम दोनों की बहस हुई और उन्होंने कहा कि तुम इसे पोस्ट नहीं करोगे. इसी बात पर मैं हंसा और पोस्ट बटन दबा दिया.

आज भी हैं अच्छे दोस्त

अपने इंटरव्यू में बिजनेसमैन ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता ने कभी वो तस्वीरें हटाने को नहीं बोला और उन्हें खुद भी तस्वीरें पब्लिक करने का अफसोस नहीं है. हालांकि हम दोनों कुछ ही दिन रिलेशनशिप में रहे और फिर ब्रेकअप हो गया. ललित मोदी ने बताया कि आज भी सुष्मिता सेन उनकी सबसे करीबी दोस्त हैं.

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